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06.02.2017 16:14 На сцене филармонии прозвучит адажио Валерия Халилова Елена Панова





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Эти кадры – уже история, год назад Халилов приезжал в Тулу на юбилей губернаторского оркестра. Дирижировал сам. Адажио артисты филармонии исполнят на одном из февральских концертов. «Как правило, мы играем немного осовременененную музыку. Все произведения подвержены обработке для духового оркестра с применением современных инструментов: орган, бас гитара. Это вносит новые краски», - говорит художественный руководитель губернаторского духового оркестра Полислав Балин.



В этом сезоне с тульским государственным хором работает известный московский дирижер - профессор, художественный руководитель хора имени Шнитке – Александр Соловьев. В ближайшее время хор даст совместный концерт с Калужским симфоническим оркестром. Исполнять будут реквием Моцарта. Потом выступления пройдут в Калуге и Твери.



По словам Александра Соловьева, «…если ты соприкасаешься с шедеврами музыки такого уровня, то надо быть внимательным к авторскому тексту. Не только музыканты профессионалы хорошо знают произведения, но и публика».



Сейчас у артистов идут последние приготовления перед концертами. На репетиции прорабатывают каждую деталь. Дирижер требует от оркестра чистого, практически идеального исполнения. И это у музыкантов получается. Услышать губернаторский духовой оркестр можно будет 19 февраля. А Реквием Моцарта прозвучит на тульской сцене в конце месяца.



Это произведение называется адажио. Его автор – Валерий Халилов, художественный руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии, погибший в авиакатастрофе под Сочи в декабре прошлого года. Музыка, торжественная и печальная, для торжественного ритуала возложения к могиле неизвестного солдата.Эти кадры – уже история, год назад Халилов приезжал в Тулу на юбилей губернаторского оркестра. Дирижировал сам. Адажио артисты филармонии исполнят на одном из февральских концертов. «Как правило, мы играем немного осовременененную музыку. Все произведения подвержены обработке для духового оркестра с применением современных инструментов: орган, бас гитара. Это вносит новые краски», - говорит художественный руководитель губернаторского духового оркестра Полислав Балин.В этом сезоне с тульским государственным хором работает известный московский дирижер - профессор, художественный руководитель хора имени Шнитке – Александр Соловьев. В ближайшее время хор даст совместный концерт с Калужским симфоническим оркестром. Исполнять будут реквием Моцарта. Потом выступления пройдут в Калуге и Твери.По словам Александра Соловьева, «…если ты соприкасаешься с шедеврами музыки такого уровня, то надо быть внимательным к авторскому тексту. Не только музыканты профессионалы хорошо знают произведения, но и публика».Сейчас у артистов идут последние приготовления перед концертами. На репетиции прорабатывают каждую деталь. Дирижер требует от оркестра чистого, практически идеального исполнения. И это у музыкантов получается. Услышать губернаторский духовой оркестр можно будет 19 февраля. А Реквием Моцарта прозвучит на тульской сцене в конце месяца.











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