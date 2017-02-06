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06.02.2017 15:52 В Туле продолжается набор волонтеров на фестиваль "Российская студенческая весна" "Вести-Тула"





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Юбилейный фестиваль стартует в Туле 15 мая. В течение четырех дней более трех тысяч студентов представят свое творчество в семи номинациях: «Журналистика», «Региональные программы», «Оригинальный жанр», «Цирк», а также музыкальное, театральное и танцевальное направления.



Оценивать выступления будет профессиональное жюри - народные артисты России, звезды эстрады и кино. Закрытие фестиваля состоится 19 мая в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.





Продолжается набор волонтёров для 25-го фестиваля «Российская студенческая весна». Заполнить анкету можно на официальном сайте волонтерытулы.рф. Приглашаются молодые люди в возрасте от 15 лет.Юбилейный фестиваль стартует в Туле 15 мая. В течение четырех дней более трех тысяч студентов представят свое творчество в семи номинациях: «Журналистика», «Региональные программы», «Оригинальный жанр», «Цирк», а также музыкальное, театральное и танцевальное направления.Оценивать выступления будет профессиональное жюри - народные артисты России, звезды эстрады и кино. Закрытие фестиваля состоится 19 мая в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.

Читать @gtrktula

















