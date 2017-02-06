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06.02.2017 15:37 Тульские дороги продолжают заливать асфальтом "Вести-Тула"





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Также на оперативном совещании подняли тему уборки Тулы. Почти 100 единиц техники было задействовано на эти цели в городе и 24 единицы для населенных пунктов Большой Тулы. Всего было вывезено более 23 тысяч кубических метров снега. Дороги обрабатывались песко-соляной смесью и реагентами. Однако качественно чистить улицы мешает припаркованный транспорт.





В Туле проводятся работы на дорогах. На прошлой неделе было отремонтировано более 1800 квадратных метров покрытия. Об этом сообщили на городском оперативном совещании. Планируется, что и на этой неделе работы продолжатся, но при одном условии. Регламентом проведения допускается укладка при любых погодных условиях (в том числе в дождь и снег), но при температуре не ниже -10 градусов.Также на оперативном совещании подняли тему уборки Тулы. Почти 100 единиц техники было задействовано на эти цели в городе и 24 единицы для населенных пунктов Большой Тулы. Всего было вывезено более 23 тысяч кубических метров снега. Дороги обрабатывались песко-соляной смесью и реагентами. Однако качественно чистить улицы мешает припаркованный транспорт.







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