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НОВОСТИ | Общество



06.02.2017 12:22 В Туле появились контейнеры для мусора «для своих»
Вести-Тула

В Туле появились контейнеры для мусора «для своих»

| фото |
В районе домов 17 и 19 на улице Сойфера в Туле управляющая компания «21 век» установила полностью закрытые и доступные только проживающим здесь контейнеры для мусора.

Сама площадка оснащена камерой видеонаблюдения, которая будет фиксировать государственные номера автомобилей, остановившихся для выброса мусора во дворе дома. После выявления нарушений записи будут передаваться в отдел полиции. Ранее здесь были горы мусора, набросанного вокруг открытого контейнера, в том числе – водителями проезжающих по улице машин.
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