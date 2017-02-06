НОВОСТИ | Общество







06.02.2017 12:22 В Туле появились контейнеры для мусора «для своих» Вести-Тула





| фото |



Сама площадка оснащена камерой видеонаблюдения, которая будет фиксировать государственные номера автомобилей, остановившихся для выброса мусора во дворе дома. После выявления нарушений записи будут передаваться в отдел полиции. Ранее здесь были горы мусора, набросанного вокруг открытого контейнера, в том числе – водителями проезжающих по улице машин.



В районе домов 17 и 19 на улице Сойфера в Туле управляющая компания «21 век» установила полностью закрытые и доступные только проживающим здесь контейнеры для мусора.Сама площадка оснащена камерой видеонаблюдения, которая будет фиксировать государственные номера автомобилей, остановившихся для выброса мусора во дворе дома. После выявления нарушений записи будут передаваться в отдел полиции. Ранее здесь были горы мусора, набросанного вокруг открытого контейнера, в том числе – водителями проезжающих по улице машин.

Читать @gtrktula

















