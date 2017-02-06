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НОВОСТИ | Общество



06.02.2017 11:56 Туляки активнее стали брать ипотечные кредиты
Алексей Ерёмин

Туляки активнее стали брать ипотечные кредиты

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В 2016-м рынок ипотечного строительства в стране отстоял былые позиции - 862 тысячи выданных кредитов. Прогноз на год 17-й - больше миллиона займов. Не отстают от всей страны и туляки.

Управляющий отделением по Тульской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО Дмитрий Новиков сообщил, что «за 11 месяцев 2016 года в регионе выдано 11 с половиной миллиарда рублей. Это порядка 28% от общей задолженности».

Задолженность жителей Тульской области по ипотеке составила чуть более 37 млрд. рублей. Жители региона в прошлом году получали ипотечные кредиты исключительно в рублях. Даже если вы оформили ипотеку и остались без работы, теперь этот риск можно застраховать, тем самым не дать себе провалиться в долговую ипотечную яму.

Начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Никита Кощеев говорит, что «застраховав эти риски, клиент полностью гарантирует, что при наступлении неприятных жизненных ситуаций все платежи за него будет вносить страховая компания. Есть несколько вариантов – отсрочка по выплате основного долга, по выплате процентов, увеличение срока кредита, чтобы платежи были меньше. Это возможно на то время, пока клиент подыскивает себе работу».

Алексей Петрушин - многодетный отец, ипотеку оформил уже в третий раз. По его словам, «зарплата не настолько большая, чтобы накопить, но позволяет платить кредит. Надо рассчитывать свои возможности при выборе квартиры».

Рынок ипотечного кредитования в Туле не проседал даже в трудные времена, изменился лишь подход туляков к выбору жилплощади. «Как правило, жильё приобретают на этапе строительства. Если в 2015 году большое количество квартир продавалось на начальном этапе строительства, то сегодня предпочитают подождать, пока дом достроится», - рассказала руководитель отдела продаж строящегося жилья агентства недвижимости Ольга Лебедева.

В России завершается программа господдержки кредитования, но и ипотека для туляков становится доступнее вместе с понижением ключевой ставки.














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