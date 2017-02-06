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06.02.2017 11:24 Ясногорцы вынуждены 10 лет жить на болоте Алина Фурсенко





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Вместо того чтобы залатать дыру на трубе отопления – замотали тряпкой. Решение профессиональное и действенное, ничего не скажешь. Половина стояков разобрана, половина труб дала течь. Правда, кое- где дыры увидеть трудно, вода льется буквально отовсюду. Мы находимся еще не в самом глубоком месте, здесь примерно по щиколотку, подальше можно увязнуть почти по середину голени, но это место более всего напоминает фильм ужасов, находится прямо под квартирой Артема - здесь испарения и паутина, свисающая с потолка. Словом, этому болоту уже пора давать имя, оно здесь находится уже больше 10 лет.



Неудивительно, что жители квартир над этим болотом ремонты делать отчаялись, черная плесень от сырости и испарений канализации захватывает целые стены. Обои отклеиваются, углы сыреют, а батареи при этом нагреваются еле-еле.



Жаловались жильцы в управляющую компанию, и прокуратуру, однако управляющие компании менялись тут несколько раз за последние три года. Директор нынешней УК уже обслуживал дом в 2014-м. Однако на обращения не реагировал.

По словам Сергея Федотова, «в том момент мы просто содержание проводили Деньги, которые были за содержание, были недостаточны для проведения капремонтов. Даже взять за последние 5 месяцев по платежам населения - сборы меньше 50 %, уже больше 600 тысяч задолженность за 5 месяцев».



Тут, уверены жильцы, и вовсе какой-то абсурд. Вот квитанция за январь, плата за содержание почти 1000 рублей, до нового года – была существенно меньше. Как за 5 месяцев с 60 квартир мог накопиться долг 600 тысяч, даже бы никто не платил, накопилось бы не больше 300? Однако задолженность коммунальщики видят, а вот стену дома, которая от влажности крошится на глазах, – впервые.



Как сообщил председатель комитета жизнеобеспечения администрации Ясногорского района Михаил Дрига, «это вина управляющей компании, она должна содержать жилье. Будут приняты меры администрацией, будут установлены сроки ликвидации последствий всех этих безобразий. Мы соберемся с советом многоквартирного дома, на следующей неделе установим сроки для управляющей компании».



Однако, как заверил представитель УК, текущим ремонтом темпы стремительно разваливающихся коммуникаций едва ли удастся сдержать. Капитальный ремонт назначен тут на 2038 год – вероятно, специалистам, ситуация здесь критичной не показалось, а вот жильцы сомневаются, что здание, сдающееся под напором сырости, выдержит еще 20 лет жизни на дурно пахнущем болоте.



Жена Артема Коростелева включила воду на кухне и нас едва не окатило. Не авария и не внештатная ситуация! Заболоченный пол подвала – это и есть канализация и водоотведение в многоэтажке на улице Южной, 13, за которые люди, по их словам, исправно платят.Вместо того чтобы залатать дыру на трубе отопления – замотали тряпкой. Решение профессиональное и действенное, ничего не скажешь. Половина стояков разобрана, половина труб дала течь. Правда, кое- где дыры увидеть трудно, вода льется буквально отовсюду. Мы находимся еще не в самом глубоком месте, здесь примерно по щиколотку, подальше можно увязнуть почти по середину голени, но это место более всего напоминает фильм ужасов, находится прямо под квартирой Артема - здесь испарения и паутина, свисающая с потолка. Словом, этому болоту уже пора давать имя, оно здесь находится уже больше 10 лет.Неудивительно, что жители квартир над этим болотом ремонты делать отчаялись, черная плесень от сырости и испарений канализации захватывает целые стены. Обои отклеиваются, углы сыреют, а батареи при этом нагреваются еле-еле.Жаловались жильцы в управляющую компанию, и прокуратуру, однако управляющие компании менялись тут несколько раз за последние три года. Директор нынешней УК уже обслуживал дом в 2014-м. Однако на обращения не реагировал.По словам Сергея Федотова, «в том момент мы просто содержание проводили Деньги, которые были за содержание, были недостаточны для проведения капремонтов. Даже взять за последние 5 месяцев по платежам населения - сборы меньше 50 %, уже больше 600 тысяч задолженность за 5 месяцев».Тут, уверены жильцы, и вовсе какой-то абсурд. Вот квитанция за январь, плата за содержание почти 1000 рублей, до нового года – была существенно меньше. Как за 5 месяцев с 60 квартир мог накопиться долг 600 тысяч, даже бы никто не платил, накопилось бы не больше 300? Однако задолженность коммунальщики видят, а вот стену дома, которая от влажности крошится на глазах, – впервые.Как сообщил председатель комитета жизнеобеспечения администрации Ясногорского района Михаил Дрига, «это вина управляющей компании, она должна содержать жилье. Будут приняты меры администрацией, будут установлены сроки ликвидации последствий всех этих безобразий. Мы соберемся с советом многоквартирного дома, на следующей неделе установим сроки для управляющей компании».Однако, как заверил представитель УК, текущим ремонтом темпы стремительно разваливающихся коммуникаций едва ли удастся сдержать. Капитальный ремонт назначен тут на 2038 год – вероятно, специалистам, ситуация здесь критичной не показалось, а вот жильцы сомневаются, что здание, сдающееся под напором сырости, выдержит еще 20 лет жизни на дурно пахнущем болоте.







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