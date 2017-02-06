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06.02.2017 10:58 Министр обороны Сергей Шойгу побывал на тульском «Сплаве» Виталий Моторин





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«Я посмотрел – в цехах идёт монтаж нового оборудования без остановки производства. Наверное, так придётся делать и дальше. В связи с модернизацией производства ни объемов, ни сроков мы пересматривать не будем, а если будем, то в сторону увеличения объемов и сокращения сроков», - сказал Шойгу.



Исполнение гособоронзаказа стало основной темой, прошедшего здесь же, на предприятии, совещания. В Туле с этим все в порядке, более того - тот же «Сплав» в прошедшем году поднялся на новый уровень развития, увеличив объемы производства и поставив на конвейер новые образцы вооружения.



Эти заготовки на «Сплаве» называют болванками - то немногое, что не содержит какой-то технологической тайны и можно снимать журналистам. Будущие ракеты для реактивных систем «Град», «Смерч», «Ураган», «Торнадо» и «Солнцепек» в их форме, впрочем, уже угадываются. Невооруженным взглядом видно - калибр крупный.



Не вдаваясь в детали, руководство завода отмечает: ключевое слово на этих производствах - точность. Увеличение объемов производства для региона несомненное благо, однако нужно помнить о другой вечной проблеме оборонки - кадрах. Растить их в Туле теперь могут уже со школьной скамьи, об этом говорил на совещании губернатор Алексей Дюмин: «Мы благодарны министерству обороны за введение в строй в рекордные сроки Тульского суворовского училища. Это гордость всей Тульской области. Реализуя профильное образование, мы с юных лет будем воспитывать настоящих патриотов и защитников Родины».



Подвели на совещании и некий итог работы тульской оборонки за прошлый год. 112 процентов - индекс роста промышленного производства в регионе, и основная заслуга в этом предприятий оборонного комплекса.



Производственные цеха «Сплава» обладают очень высоким режимом секретности. Полный цикл изготовления боеголовок и ракет в них тщательно охраняют от посторонних глаз - это тайна, которую раскрывают лишь губернатору и делегации из минобороны во главе с министром Сергеем Шойгу.«Я посмотрел – в цехах идёт монтаж нового оборудования без остановки производства. Наверное, так придётся делать и дальше. В связи с модернизацией производства ни объемов, ни сроков мы пересматривать не будем, а если будем, то в сторону увеличения объемов и сокращения сроков», - сказал Шойгу.Исполнение гособоронзаказа стало основной темой, прошедшего здесь же, на предприятии, совещания. В Туле с этим все в порядке, более того - тот же «Сплав» в прошедшем году поднялся на новый уровень развития, увеличив объемы производства и поставив на конвейер новые образцы вооружения.Эти заготовки на «Сплаве» называют болванками - то немногое, что не содержит какой-то технологической тайны и можно снимать журналистам. Будущие ракеты для реактивных систем «Град», «Смерч», «Ураган», «Торнадо» и «Солнцепек» в их форме, впрочем, уже угадываются. Невооруженным взглядом видно - калибр крупный.Не вдаваясь в детали, руководство завода отмечает: ключевое слово на этих производствах - точность. Увеличение объемов производства для региона несомненное благо, однако нужно помнить о другой вечной проблеме оборонки - кадрах. Растить их в Туле теперь могут уже со школьной скамьи, об этом говорил на совещании губернатор Алексей Дюмин: «Мы благодарны министерству обороны за введение в строй в рекордные сроки Тульского суворовского училища. Это гордость всей Тульской области. Реализуя профильное образование, мы с юных лет будем воспитывать настоящих патриотов и защитников Родины».Подвели на совещании и некий итог работы тульской оборонки за прошлый год. 112 процентов - индекс роста промышленного производства в регионе, и основная заслуга в этом предприятий оборонного комплекса.







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