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03.02.2017 18:22 В Тульской области не планируют существенно сокращать маршрутную сеть "Вести-Тула"





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Было отмечено, что маршрутная сеть в области в 2016 году на полтора процента увеличилась по сравнению с 2015-м. Теперь это чуть более 19-ти миллионов километров. Были организованы заезды в шесть малонаселённых пунктов. Однако, некоторые коммерческие маршруты своё существование прекратили - их посчитали нерентабельными. Хотя замминистра и заверил, что существенного сокращения маршрутной сети, как было в 2015-м, в текущем году не предвидится. Разве что потоки городских «автолайнов» могут проредить. «Мы определим количество транспортных средств, необходимое для перевозки пассажиров», - заявил Дудник.



Сами собой поредели и ряды маршруток «Тула-Москва». Новый закон обязал перевозчиков отправляться только с оборудованных автостанций. Эти правила и связанные с ними неудобства, существенно уменьшили поток пассажиров, а как следствие и количество машин, курсирующих по маршруту. По словам Дудника, «…штраф за отправление с несанкционированной точки составляет значительную сумму. Кроме того, перевозчик лишается маршрутной карты».



На дорогах области появится ещё больше треног для видеофиксации нарушений. Специалисты пришли к выводу, что такие «рояли в кустах» благотворно влияют на снижения количества ДТП. Пока таких передвижных устройств 22, стационарных камер порядка 90. Об этом и не только сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник.Было отмечено, что маршрутная сеть в области в 2016 году на полтора процента увеличилась по сравнению с 2015-м. Теперь это чуть более 19-ти миллионов километров. Были организованы заезды в шесть малонаселённых пунктов. Однако, некоторые коммерческие маршруты своё существование прекратили - их посчитали нерентабельными. Хотя замминистра и заверил, что существенного сокращения маршрутной сети, как было в 2015-м, в текущем году не предвидится. Разве что потоки городских «автолайнов» могут проредить. «Мы определим количество транспортных средств, необходимое для перевозки пассажиров», - заявил Дудник.Сами собой поредели и ряды маршруток «Тула-Москва». Новый закон обязал перевозчиков отправляться только с оборудованных автостанций. Эти правила и связанные с ними неудобства, существенно уменьшили поток пассажиров, а как следствие и количество машин, курсирующих по маршруту. По словам Дудника, «…штраф за отправление с несанкционированной точки составляет значительную сумму. Кроме того, перевозчик лишается маршрутной карты».









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