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03.02.2017 15:34 Питание в тульских школах вызывает беспокойство у специалистов Роспотребнадзора "Вести-Тула"





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Особый надзор велся на рынке пищевой продукции, товаров легкой промышленности, товаров для детей. За прошлый год из оборота было изъято более 28 тонн фальсифицированной и опасной пищевой продукции, больше 2000 единиц детской одежды и обуви, 200 единиц игрушек.



Что касается эпидемиологической ситуации в Тульской области, то она оценивается как относительно благополучная. «Результаты проведенного мониторинга, свидетельствуют о незащищенности некоторых групп населения от целого ряда инфекций, и требует дополнительного внимания со стороны органов управления здравоохранением. Например, выявлен недостаточный эффект вакцинации против туляремии в Веневском и Ефремовском районах», – говорит главный санитарный врач по Тульской области Александр Ломовцев.



Роспобребнадзор по Тульской области обеспокоен питанием детей в школах. Как было отмечено сегодня на заседании коллегии, в последние годы участились случаи, когда в ходе проверок выявляется занижение калорийности готовых блюд. Массы порций для подростков были меньше до 40 процентов.Особый надзор велся на рынке пищевой продукции, товаров легкой промышленности, товаров для детей. За прошлый год из оборота было изъято более 28 тонн фальсифицированной и опасной пищевой продукции, больше 2000 единиц детской одежды и обуви, 200 единиц игрушек.Что касается эпидемиологической ситуации в Тульской области, то она оценивается как относительно благополучная. «Результаты проведенного мониторинга, свидетельствуют о незащищенности некоторых групп населения от целого ряда инфекций, и требует дополнительного внимания со стороны органов управления здравоохранением. Например, выявлен недостаточный эффект вакцинации против туляремии в Веневском и Ефремовском районах», – говорит главный санитарный врач по Тульской области Александр Ломовцев.









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