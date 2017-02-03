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03.02.2017 13:33 В Белоусовском парке тулякам предложили найти родственников Вести-Тула





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Комната истории открыта для посещения с четверга по воскресенье, с 12 до 17 часов. Выставка будет работать до конца февраля. Если не найдете родственников, экспозицию можно пополнить и своим родословным древом. Выставка ежегодная. Организаторы говорят, что уже не первый раз на их глазах люди находят своих дальних и не очень родственников.

Белоусовы, Бобринские, Гумилёвские, Спасские, Соколовы, Никольские. Не исключено, что среди этих именитых тульских фамилий могут оказаться и ваши предки. Выяснить это можно в комнате истории Белоусовского парка, где открылась выставка, посвященная родословным туляков.Комната истории открыта для посещения с четверга по воскресенье, с 12 до 17 часов. Выставка будет работать до конца февраля. Если не найдете родственников, экспозицию можно пополнить и своим родословным древом. Выставка ежегодная. Организаторы говорят, что уже не первый раз на их глазах люди находят своих дальних и не очень родственников.









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