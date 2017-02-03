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НОВОСТИ | Общество



03.02.2017 13:21 Трое студентов «Даргомыжки» стали лауреатами президентской премии
Вести-Тула

Трое студентов «Даргомыжки» стали лауреатами президентской премии

| фото |
Трое студентов областного колледжа искусств имени А. С. Даргомыжского получили дипломы Министерства образования и науки Российской Федерации и стали лауреатами премии по поддержке талантливой молодёжи, утверждённой указом президента. Это флейтист Ольга Семенихина и два вокалиста: Эвелина Вачейшвили и Константин Мустафаев.

«Второй класс музыкальной школы я играла на блокфлейте, а с третьего перешла на большую. Всегда мне это очень нравилось. Хочу стать учителем музыки, потому что с детьми работать мне очень нравится», - рассказала Ольга Семенихина.

«Вообще моя мечта стать солистом ансамбля песни и пляски, - говорит Константин Мустафаев. - Музыка для меня стала всем. Я решил, что я без музыки больше не смогу».

«Для меня музыка - это я. Это то, чем я живу. Своей жизни без музыки я уже не представляю. В колледже я обучаюсь на отделении эстрадного пения, но благодаря моему педагогу Екатерине Владимировне Комаровой у меня появилась любовь к джазу», - рассказала Эвелина Вачейшвили.
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