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03.02.2017 17:50 «Ростелеком» предлагает юным тулякам задать свой вопрос Президенту Вести-Тула





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В этом году акция стартовала в 4-м номере «Классного журнала». Первые вопросы уже начали поступать в редакцию. Организаторы акции рассчитывают на активное подключение к ней всех регионов, в том числе и Тульского. Редакция журнала ждет интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети.



Официальная страница проекта: http://www.classmag.ru/voprosprezidentu. Свои вопросы может задать любой ребенок от 6 до 14 лет, проживающий на территории РФ. Для этого необходимо заполнить анкету в сопровождении официального представителя на официальной странице проекта. Самые интересные вопросы редакция отправит в Администрацию Президента.



В прошлом году в редакцию поступило более 11 000 индивидуальных и коллективных писем от детей. Самыми активными регионами себя показали Северо-Западный Федеральный округ, Москва и Московская область, Саратовская область, Пермский край, Дагестан, Иркутская область, Свердловская область и Республика Крым.



Итогом первой акции стали ответы Владимира Владимировича на 5 вопросов от маленьких читателей во время «Прямой линии» 14 апреля 2016 г.



Все пять вопросов и пять ответов были яркими и запоминающимися. Вопросы от Анжелы (11 лет, пос. Бурёнка, Чайковский район, Пермский край) про золотую рыбку и от Анастасии (9 лет, г. Санкт-Петербург) про нелюбимую кашу стали популярны в сети. 8-летний вундеркинд из Ярославской области Илья Раевский после своего вопроса смог отправиться в «Артек», побывать в Сколково, принять участие в научных конференциях и различных ТВ-проектах. А после ответа Владимира Владимировича на вопрос Елизаветы (9 лет, д. Верхняя Иреть, Черемховский район, Иркутская область) о выборе между ЕГЭ и устным экзаменом в прессе появилась информация о возможных изменениях в этой сфере.



«Классный журнал» (http://классный-журнал.дети) — современный еженедельник для детей младшего и среднего школьного возраста (целевая аудитория 6-14 лет), издается с 1999 года и является единственным детским федеральным еженедельником. Журнал входит в перечень социально значимых изданий для детей. Еженедельник выпускается полностью на российской издательской и полиграфической базе и распространяется на всей территории Российской Федерации в розницу и по подписке. Тираж еженедельника — 55 тысяч экземпляров в неделю.



«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал».В этом году акция стартовала в 4-м номере «Классного журнала». Первые вопросы уже начали поступать в редакцию. Организаторы акции рассчитывают на активное подключение к ней всех регионов, в том числе и Тульского. Редакция журнала ждет интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети.Официальная страница проекта:. Свои вопросы может задать любой ребенок от 6 до 14 лет, проживающий на территории РФ. Для этого необходимо заполнить анкету в сопровождении официального представителя на официальной странице проекта. Самые интересные вопросы редакция отправит в Администрацию Президента.В прошлом году в редакцию поступило более 11 000 индивидуальных и коллективных писем от детей. Самыми активными регионами себя показали Северо-Западный Федеральный округ, Москва и Московская область, Саратовская область, Пермский край, Дагестан, Иркутская область, Свердловская область и Республика Крым.Итогом первой акции стали ответы Владимира Владимировича на 5 вопросов от маленьких читателей во время «Прямой линии» 14 апреля 2016 г.Все пять вопросов и пять ответов были яркими и запоминающимися. Вопросы от Анжелы (11 лет, пос. Бурёнка, Чайковский район, Пермский край) про золотую рыбку и от Анастасии (9 лет, г. Санкт-Петербург) про нелюбимую кашу стали популярны в сети. 8-летний вундеркинд из Ярославской области Илья Раевский после своего вопроса смог отправиться в «Артек», побывать в Сколково, принять участие в научных конференциях и различных ТВ-проектах. А после ответа Владимира Владимировича на вопрос Елизаветы (9 лет, д. Верхняя Иреть, Черемховский район, Иркутская область) о выборе между ЕГЭ и устным экзаменом в прессе появилась информация о возможных изменениях в этой сфере.«Классный журнал» (http://классный-журнал.дети) — современный еженедельник для детей младшего и среднего школьного возраста (целевая аудитория 6-14 лет), издается с 1999 года и является единственным детским федеральным еженедельником. Журнал входит в перечень социально значимых изданий для детей. Еженедельник выпускается полностью на российской издательской и полиграфической базе и распространяется на всей территории Российской Федерации в розницу и по подписке. Тираж еженедельника — 55 тысяч экземпляров в неделю.

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