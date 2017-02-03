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НОВОСТИ | Общество



03.02.2017 12:39 В Тульской области за три месяца «всплыли» 140 фальшивых банкнот
Вести-Тула

В Тульской области за три месяца «всплыли» 140 фальшивых банкнот

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В Тульском регионе в четвертом квартале 2016 года выявлено 140 фальшивых российских банкнот. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество снизилось на 5 единиц. Чаще всего преступники подделывают банкноты номиналом 1000 рублей: в октябре-декабре прошлого года их выявлено 80 штук. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков - банкноты номиналом 5000 рублей - за квартал обнаружено 57 подделок.

За указанный период обнаружены одна банкнота номиналом 100 рублей и две банкноты номиналом 50 рублей. Также в банках Тульской области в четвертом квартале прошлого года выявлено три поддельных денежных знака иностранных государств: две стодолларовые и одна пятидесятидолларовая банкноты США.
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