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|03.02.2017 12:28 Посёлок Бородинский пережил строительный бум
|Вести-Тула
Строительный бум в поселке Бородинском. Здесь в настоящее время практически готовы четыре трёхэтажных дома, в которые будут переселены 95 семей. Жилой фонд зданий представлен одно-, двух- и трёхкомнатными квартирами. В настоящий момент дома находятся на стадии завершения внутренней отделки - строителям осталось оклеить стены обоями, отделать потолки и положить линолеум.
По планам строительства, отделочные работы должны быть завершены до 15 марта. Стоит отметить, что для каждой отдельно проживающей семьи предусмотрено индивидуальное отопление, установлены газовые, водные и электросчётчики.
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