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|03.02.2017 12:12 Экспозицию музея на станции «Мордвес» посвятят трём войнам
|Вести-Тула
В Венёвском районе на станции «Мордвес» Московской железной дороги начались масштабные работы. Здесь будет создан историко-культурный центр, улучшены железнодорожная и пассажирская инфраструктуры станции, благоустроена территория, проведён ремонт фасадов здания.
Экспозиция станционного музея будет посвящена трём войнам – 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. А также строителям железных дорог, которые работали, не имея техники, вручную, в тяжелейших условиях.
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