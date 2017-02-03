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НОВОСТИ | Общество



03.02.2017 11:41 Тулякам дали возможность самим сформировать городскую среду
Алексей Ерёмин

Тулякам дали возможность самим сформировать городскую среду

| фото |
Жители двухэтажки по улице Циолковского за капитальным ремонтом своего дома следили пристально. За помощью в организации дополнительного контроля, ведь в работу вложены и свои кровные, они обратились к депутату Государственной думы Николаю Петрунину. Конечный итог жильцов порадовал, но не удовлетворил – остались недоработки.

Как сообщил Петрунин, «будем обращаться к компании, которая проводила ремонт, потом что при капремонте есть гарантийные сроки исправления всех недочётов. После их устранения ещё раз встретимся с жителями».

Со временем у жителей к депутату появился и ряд других вопросов, а точнее, просьб. Одна из них – благоустройство двора. Оно намечено на лето 2017 года. На эти цели и будут направлены средства проекта «Формирование современной городской среды». По словам Николая Петрунина, «эта программа рассчитана на 5 лет. Она включает в себя благоустройство дворовых территорий, установку детских площадок, разбивку палисадников и прочее. На Тульскую область деньги на 2017 год выделены. Партия «Единая Россия» совместно с муниципальными властями составляют список, в который уже вошли моногорода и Тула».

Две третьих всего объема федеральной субсидии будет направлено на благоустройство дворов. При этом дворы будут включаться в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на благоустройство общественных пространств по выбору горожан.
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