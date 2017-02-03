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03.02.2017 11:41 Тулякам дали возможность самим сформировать городскую среду Алексей Ерёмин





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Как сообщил Петрунин, «будем обращаться к компании, которая проводила ремонт, потом что при капремонте есть гарантийные сроки исправления всех недочётов. После их устранения ещё раз встретимся с жителями».



Со временем у жителей к депутату появился и ряд других вопросов, а точнее, просьб. Одна из них – благоустройство двора. Оно намечено на лето 2017 года. На эти цели и будут направлены средства проекта «Формирование современной городской среды». По словам Николая Петрунина, «эта программа рассчитана на 5 лет. Она включает в себя благоустройство дворовых территорий, установку детских площадок, разбивку палисадников и прочее. На Тульскую область деньги на 2017 год выделены. Партия «Единая Россия» совместно с муниципальными властями составляют список, в который уже вошли моногорода и Тула».



Две третьих всего объема федеральной субсидии будет направлено на благоустройство дворов. При этом дворы будут включаться в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на благоустройство общественных пространств по выбору горожан.



Жители двухэтажки по улице Циолковского за капитальным ремонтом своего дома следили пристально. За помощью в организации дополнительного контроля, ведь в работу вложены и свои кровные, они обратились к депутату Государственной думы Николаю Петрунину. Конечный итог жильцов порадовал, но не удовлетворил – остались недоработки.Как сообщил Петрунин, «будем обращаться к компании, которая проводила ремонт, потом что при капремонте есть гарантийные сроки исправления всех недочётов. После их устранения ещё раз встретимся с жителями».Со временем у жителей к депутату появился и ряд других вопросов, а точнее, просьб. Одна из них – благоустройство двора. Оно намечено на лето 2017 года. На эти цели и будут направлены средства проекта «Формирование современной городской среды». По словам Николая Петрунина, «эта программа рассчитана на 5 лет. Она включает в себя благоустройство дворовых территорий, установку детских площадок, разбивку палисадников и прочее. На Тульскую область деньги на 2017 год выделены. Партия «Единая Россия» совместно с муниципальными властями составляют список, в который уже вошли моногорода и Тула».Две третьих всего объема федеральной субсидии будет направлено на благоустройство дворов. При этом дворы будут включаться в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на благоустройство общественных пространств по выбору горожан.





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