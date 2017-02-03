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03.02.2017 11:16 На территории Тульской детской облбольницы возведут два новых корпуса Полина Ермолаева





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«Условия, в которых они находятся, могут иметь первостепенное значение для выживания пациентов», - говорит заведующая отделением онкологии, гематологии и химиотерапии Елена Митрофанова.



Ровно год назад, знакомясь с областью, только-только назначенный ВРИО губернатора Алексей Дюмин побывал именно в этих стенах. Тогда сотрудники больницы просили лишь о том, чтобы тема постройки задуманных корпусов сдвинулась с мертвой точки. И она сдвинулась! Как сообщила министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян, «Потребность на всё около двух миллиардов рублей, выделено на строительство «под ключ». Рассчитано строительство на три года, поэтому в этом году выделяется около 306 миллионов федеральных денег, столько же региональных».



Предполагается строительство палатно-боксированного корпуса на 100 коек, со своей реанимацией, а также отдельного корпуса под онкогематологию и ортопедо-травматологическое отделение, которое заберут из Ваныкинской больницы. Проект уже давно доведен до совершенства и ждет своего часа. «Основное оборудование, мебели, система охраны – всё уже вложено в проект», - говорит главный врач Людмила Котик.



Сами врачи уверяют – это самый лучший подарок на юбилей больницы, который будет отмечаться в 2019 году. В свое 60-летие учреждение, как и полагается для такой даты, войдет солидно!



Этого события ждали очень долго. Ждали врачи и их маленькие пациенты. Для медиков очевидно – это не просто блажь, а жизненно необходимые помещения. К примеру, детки в онкогематологическом отделении по всем прописным нормам и соображениям разума обязаны располагаться в одноместных боксах.«Условия, в которых они находятся, могут иметь первостепенное значение для выживания пациентов», - говорит заведующая отделением онкологии, гематологии и химиотерапии Елена Митрофанова.Ровно год назад, знакомясь с областью, только-только назначенный ВРИО губернатора Алексей Дюмин побывал именно в этих стенах. Тогда сотрудники больницы просили лишь о том, чтобы тема постройки задуманных корпусов сдвинулась с мертвой точки. И она сдвинулась! Как сообщила министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян, «Потребность на всё около двух миллиардов рублей, выделено на строительство «под ключ». Рассчитано строительство на три года, поэтому в этом году выделяется около 306 миллионов федеральных денег, столько же региональных».Предполагается строительство палатно-боксированного корпуса на 100 коек, со своей реанимацией, а также отдельного корпуса под онкогематологию и ортопедо-травматологическое отделение, которое заберут из Ваныкинской больницы. Проект уже давно доведен до совершенства и ждет своего часа. «Основное оборудование, мебели, система охраны – всё уже вложено в проект», - говорит главный врач Людмила Котик.Сами врачи уверяют – это самый лучший подарок на юбилей больницы, который будет отмечаться в 2019 году. В свое 60-летие учреждение, как и полагается для такой даты, войдет солидно!





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