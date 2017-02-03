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03.02.2017 10:51 Алексей Дюмин поможет артистам и юным хоккеистам с экипировкой София Гафарова





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Только в начале второй четверти ремонтные работы были завершены и дети смогли вернуться в свои классы на третьем этаже. Именно здесь крыша прохудилась так, что заливало до подвала. По поручению губернатора из фонда «Перспектива» были выделено больше 5 млн рублей. Помимо капитального ремонта кровли, установили и пластиковые окна. Сделан косметический ремонт. Единственное, что смутило губернатора в школе сегодня, - состояние спортзала. «Я дам деньги из фонда «Перспектива» для покупки спортинвентаря», - сказал глава региона.



Осмотрев спортплощадку, губернатор поручил главе района и её привести в порядок, оборудовать, но уже своими силами. Знакомясь с досуговой деятельностью посёлка, Дюмин осмотрел отремонтированный зал Дома культуры, который в недавнем времени стал и 3Д кинотеатром, что, по словам его директора, заметно повысило посещаемость учреждения и привлекло молодёжь. В этот момент по соседству репетировал народный ансамбль «Горлица». Визит губернатора к ним был незапланированным, но очень удачным. Алексей Дюмин пообещал артистам новые концертные костюмы.



Из Тёплого губернатор направился в соседний Каменский район на встречу с жителями. Но перед ней заглянул к старшеклассникам на классный час, где выступил больше в роли учителя. Первое, что спросили ребята, почему не стоит уезжать из региона?



Подкупила Алексея Дюмина просьба вратаря школьной хоккейной команды. Губернатор рассказал, что с детства любит этот вид спорта, его даже приглашали в профессионалы. «Через Ночную хоккейную лигу я вам сделаю три комплекта на три пятёрки и два комплекта на вратаря, только мне размеры свои напишите», - сказал Дюмин ребятам.



На встрече с жителями уже сам губернатор получил подарок от пчеловодов района. Они предложили ему убедиться в качестве местного мёда и снова подняли проблему реализации натурпродукта в регионе. Вопросов у сельчан было немало.



Разговор с жителями района получился живой и конструктивный. Прямо на месте было принято решение о приобретении трактора, который необходим для уборки снега. По поручению губернатора в школе будут сделаны новые беговые дорожки, в детском саду - отремонтировать крыша. А вот проверить завершение строительства стадиона, которое тянется с 2013 года, Дюмин пообещал лично 1 сентября.



Именно в посёлке Тёплое год назад прошла первая встреча с жителями Алексея Дюмина на посту руководителя региона. Тогда к нему обратились с просьбой помочь решить наболевшую проблему в поселковой школе - протекала крыша. Жалоба была услышана.Только в начале второй четверти ремонтные работы были завершены и дети смогли вернуться в свои классы на третьем этаже. Именно здесь крыша прохудилась так, что заливало до подвала. По поручению губернатора из фонда «Перспектива» были выделено больше 5 млн рублей. Помимо капитального ремонта кровли, установили и пластиковые окна. Сделан косметический ремонт. Единственное, что смутило губернатора в школе сегодня, - состояние спортзала. «Я дам деньги из фонда «Перспектива» для покупки спортинвентаря», - сказал глава региона.Осмотрев спортплощадку, губернатор поручил главе района и её привести в порядок, оборудовать, но уже своими силами. Знакомясь с досуговой деятельностью посёлка, Дюмин осмотрел отремонтированный зал Дома культуры, который в недавнем времени стал и 3Д кинотеатром, что, по словам его директора, заметно повысило посещаемость учреждения и привлекло молодёжь. В этот момент по соседству репетировал народный ансамбль «Горлица». Визит губернатора к ним был незапланированным, но очень удачным. Алексей Дюмин пообещал артистам новые концертные костюмы.Из Тёплого губернатор направился в соседний Каменский район на встречу с жителями. Но перед ней заглянул к старшеклассникам на классный час, где выступил больше в роли учителя. Первое, что спросили ребята, почему не стоит уезжать из региона?Подкупила Алексея Дюмина просьба вратаря школьной хоккейной команды. Губернатор рассказал, что с детства любит этот вид спорта, его даже приглашали в профессионалы. «Через Ночную хоккейную лигу я вам сделаю три комплекта на три пятёрки и два комплекта на вратаря, только мне размеры свои напишите», - сказал Дюмин ребятам.На встрече с жителями уже сам губернатор получил подарок от пчеловодов района. Они предложили ему убедиться в качестве местного мёда и снова подняли проблему реализации натурпродукта в регионе. Вопросов у сельчан было немало.Разговор с жителями района получился живой и конструктивный. Прямо на месте было принято решение о приобретении трактора, который необходим для уборки снега. По поручению губернатора в школе будут сделаны новые беговые дорожки, в детском саду - отремонтировать крыша. А вот проверить завершение строительства стадиона, которое тянется с 2013 года, Дюмин пообещал лично 1 сентября.





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