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НОВОСТИ | Общество



02.02.2017 17:32 «Ростелеком» обеспечил беспроводным доступом в интернет все МФЦ Тульского региона
Вести-Тула

«Ростелеком» обеспечил беспроводным доступом в интернет все МФЦ Тульского региона

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Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области совместно с ПАО «Ростелеком» организовало для граждан бесплатную WiFi-сеть через беспроводные точки доступа в интернет во всех 114 многофункциональных центрах (МФЦ) Тулы и Тульской области.

Теперь жители региона, находясь в любом МФЦ, смогут бесплатно войти в интернет со своих мобильных устройств через портал госуслуг. Для этого достаточно пройти простую процедуру идентификации на сайте gosuslugi.ru. Система хранит персональные данные авторизованных пользователей и не требует от граждан повторной аутентификации в течение определенного времени при условии подключения к WiFi-сети с одного и того же мобильного устройства. Для пользователей сохранена также возможность авторизации и через SMS-оповещение.

«Наличие WiFi-сети доступа к глобальной сети становится неотъемлемой составляющей в жизни современного общества, – отмечает директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – Потребитель не должен задумываться, как и каким образом он может выйти в интернет. Одной из приоритетных задач в деятельности нашей компании является создание комфортных условий пребывания людей в информационном пространстве».

Использование портала госуслуг существенно облегчает и ускоряет процесс взаимодействия граждан, а также юридических лиц и предпринимателей с государственными учреждениями по самым разным вопросам. В соответствии с последним отчетом Минкомсвязи РФ Тульский регион находится в числе лидеров по доли граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) - 60,3%. Всего по России количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА, достигло 40 млн человек. Прирост пользователей электронных госуслуг в декабре 2016 года составил около 2 млн человек.
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