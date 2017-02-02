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НОВОСТИ | Общество



02.02.2017 16:18 «Притяжение» притягивает туляков в кино
Светлана Ковалькова

«Притяжение» притягивает туляков в кино

| фото |
Экшн сцены, неожиданность и непредсказуемость, спецэффекты и много юмора. Всё это о фильме «Притяжение». По сюжету над Москвой сбит неопознанный объект. Возможно, внеземного происхождения. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, сюда стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей.

Как рассказал режиссёр Фёдор Бонадарчук, «очень много ручной камеры, я отказался ото всех своих любимых постановочных приёмов. Мы не раскрашивали мир сегодняшний, не дистанцировали его от зрителя, а пытались сократить расстояние от зрительного зала до экрана».

На фильм идут целыми семьями. На фоне фантастического сюжета о пришельцах перед зрителями разворачивается вполне реалистичная драма, история любви, извечная проблема отношения отцов и детей.

Это кино о сложных человеческих характерах и непростых взаимоотношениях, о сегодняшней российской молодежи в необычных обстоятельствах. Но задачей режиссера было заставить зрителя увидеть в экранных героях себя, прочувствовать их эмоции, переживания как свои.

Фильм поднимает гораздо больше проблем, чем первоначально было обозначено в сценарии. В общем, его стоит посмотреть. Ну, и узнать, чем всё-таки кончится вторжение инопланетян на нашу планету.
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