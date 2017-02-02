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02.02.2017 16:07 Год назад Алексей Дюмин стал главой Тульской области Виталий Моторин





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Информация о главе нашего региона в сети Интернет была по-военному лаконичной. Алексей Дюмин, как принято говорить, был человеком не публичным. Ведь должность командира сил спецопераций, подразумевает особую секретность. Узнавали нового губернатора мы уже в процессе его работы, ведь за нее он взялся сразу же, начав с оборонки. «За каждое предприятие области приходится биться», - говорит Дюмин. «Речь идет о правильном распределении госзаказа. И с этой точки зрения Алексей Геннадиевич уже сумел сказать свое слово» – поясняет Герой России, Почетный гражданин Тулы Николай Макаровец.



По словам Почетного гражданина Тулы, генерального директора ПО «Туламашзавод» Евгения Дронова, «…были решены вопросы по льготному налогообложению, по программам социальным. Губернатор неоднократно при мне решал вопросы с Минпромторгом по инвестициям в развитие Тульского машиностроительного завода».



«В регионе создан Фонд развития промышленности Тульской области. Федеральный фонд будет софинансировать в размере до 70% те проекты, которые будут отбираться тульским фондом», - говорит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



Социальная сфера, иными словами все то, что связано с качеством жизни людей на территории Тульской области, также в центре внимания Дюмина. Важнейший, исторический, образовательный проект - возрождение Тульского Суворовского училища. По словам ректора Тульского государственного университета Михаила Грязева, «…Алексей Дюмин начал свою программную деятельность в тульском регионе именно с образования. Это было как чудо». Непонятное для многих слово «Кванториум», также ввел в обиход Алексей Дюмин. Сегодня это новая площадка для талантливых детей.



Десятки и сотни поездок по региону. Обязательный пункт губернаторского графика - встреча с жителями и прямой диалог. Пришлось за этот год Алексею Дюмину лично держать на контроле и коммунальные аварии, и конфликт в Плеханове, и взрыв газа в жилом доме Ясногорска.



Культурная и духовная сторона жизни региона Алексею Дюмину тоже принципиально важна. В музее Поленово еще долго не забудут тот день, когда глава региона подарил им подлинник кисти самого Василия Поленова. За год работы губернатора, мы узнали немного и о том, что он любит.



Одно из увлечений – хоккей. «Мой кумир – Третьяк. Я и вратарем стал потому, что следил за его выступлениями. Я знаком с ним лично, у нас хорошие, дружеские отношения. Что касается политики, то жизнь свела меня с человеком, который спас Россию от катастрофы, остановил падение нашей страны в пропасть. Вы все этого человека прекрасно знаете. Благодаря Владимиру Путину Россия крепко стоит на ногах, она сильная, могущественная держава, с которой считаются и которую уважают», - говорит Алексей Дюмин.



Инвестиции в регион, промышленность, экономика, экология, вопросы переселения из ветхого жилья - год только кажется небольшим сроком. На самом деле какие-то первые его итоги, за несколько минут этого репортажа, подвести оказалось невозможно. Мы попробуем сделать это снова, в документальном фильме «Командир», уже сегодня на телеканале Россия-24 в 19.30.



2 Февраля 2016 года. Без преувеличения вся Тульская область смотрела, пересматривала и обсуждала эти кадры. Именно в этот день, ровно год назад заместитель министра обороны Алексей Дюмин был назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области.Информация о главе нашего региона в сети Интернет была по-военному лаконичной. Алексей Дюмин, как принято говорить, был человеком не публичным. Ведь должность командира сил спецопераций, подразумевает особую секретность. Узнавали нового губернатора мы уже в процессе его работы, ведь за нее он взялся сразу же, начав с оборонки. «За каждое предприятие области приходится биться», - говорит Дюмин. «Речь идет о правильном распределении госзаказа. И с этой точки зрения Алексей Геннадиевич уже сумел сказать свое слово» – поясняет Герой России, Почетный гражданин Тулы Николай Макаровец.По словам Почетного гражданина Тулы, генерального директора ПО «Туламашзавод» Евгения Дронова, «…были решены вопросы по льготному налогообложению, по программам социальным. Губернатор неоднократно при мне решал вопросы с Минпромторгом по инвестициям в развитие Тульского машиностроительного завода».«В регионе создан Фонд развития промышленности Тульской области. Федеральный фонд будет софинансировать в размере до 70% те проекты, которые будут отбираться тульским фондом», - говорит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Социальная сфера, иными словами все то, что связано с качеством жизни людей на территории Тульской области, также в центре внимания Дюмина. Важнейший, исторический, образовательный проект - возрождение Тульского Суворовского училища. По словам ректора Тульского государственного университета Михаила Грязева, «…Алексей Дюмин начал свою программную деятельность в тульском регионе именно с образования. Это было как чудо». Непонятное для многих слово «Кванториум», также ввел в обиход Алексей Дюмин. Сегодня это новая площадка для талантливых детей.Десятки и сотни поездок по региону. Обязательный пункт губернаторского графика - встреча с жителями и прямой диалог. Пришлось за этот год Алексею Дюмину лично держать на контроле и коммунальные аварии, и конфликт в Плеханове, и взрыв газа в жилом доме Ясногорска.Культурная и духовная сторона жизни региона Алексею Дюмину тоже принципиально важна. В музее Поленово еще долго не забудут тот день, когда глава региона подарил им подлинник кисти самого Василия Поленова. За год работы губернатора, мы узнали немного и о том, что он любит.Одно из увлечений – хоккей. «Мой кумир – Третьяк. Я и вратарем стал потому, что следил за его выступлениями. Я знаком с ним лично, у нас хорошие, дружеские отношения. Что касается политики, то жизнь свела меня с человеком, который спас Россию от катастрофы, остановил падение нашей страны в пропасть. Вы все этого человека прекрасно знаете. Благодаря Владимиру Путину Россия крепко стоит на ногах, она сильная, могущественная держава, с которой считаются и которую уважают», - говорит Алексей Дюмин.Инвестиции в регион, промышленность, экономика, экология, вопросы переселения из ветхого жилья - год только кажется небольшим сроком. На самом деле какие-то первые его итоги, за несколько минут этого репортажа, подвести оказалось невозможно. Мы попробуем сделать это снова, в документальном фильме «Командир», уже сегодня на телеканале Россия-24 в 19.30.









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