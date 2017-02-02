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02.02.2017 15:25 Посетители выставки в Туле узнают о рубке русской избы Вести-Тула





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По словам специалиста экспозиционного отдела музея-заповедника «Куликово поле» Кристины Столяровой, «русскую избу именно рубили, так как основным инструментом был топор. Было множество видов рубки брёвен, чтобы получить то или иное помещение – хозяйственное, жилое. Самый популярный способ – рубка «в лапу», он известен с 16 века».



Бить баклуши и играть в бирюльки предлагают в музее «Тульские древности». Оказываются, оба фразеологизма исторически восходят к старинному промыслу - изготовлению предметов из древесины. О них посетителям расскажут на новой выставке «Деревянных дел мастер». На ней представлены предметы быта 14 и 19 веков, отдельное место отведено рассказу о русской избе.По словам специалиста экспозиционного отдела музея-заповедника «Куликово поле» Кристины Столяровой, «русскую избу именно рубили, так как основным инструментом был топор. Было множество видов рубки брёвен, чтобы получить то или иное помещение – хозяйственное, жилое. Самый популярный способ – рубка «в лапу», он известен с 16 века».





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