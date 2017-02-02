НОВОСТИ | Общество







02.02.2017 15:09 Синоптики обещают тулякам морозные деньки "Вести-Тула"





| фото |



В общем, настоящая русская зима продолжается. И в ближайшие недели нас ещё ждут и морозы, и обильные осадки в виде снега. Тем не менее, меньше месяца до начала календарной весны.





За окном солнечно, безоблачно и безветренно. В древности было замечено, что солнце зимой к морозу. Так что сегодняшняя погода явно предвещает понижение температуры. Уже предстоящей ночью синоптики обещают похолодание до минус двадцати градусов.В общем, настоящая русская зима продолжается. И в ближайшие недели нас ещё ждут и морозы, и обильные осадки в виде снега. Тем не менее, меньше месяца до начала календарной весны.

Читать @gtrktula

















