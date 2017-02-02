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02.02.2017 15:01 Туляк наладил производство наркотиков на дому "Вести-Тула"





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По предварительным данным, подозреваемый изготовил наркотики самостоятельно в одном из домов на территории Щёкинского района. При проведения обыска по указанному адресу полицейскими обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого он, предположительно, занимался изготовлением наркотических веществ.



В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков.





Полицейскими задержан 39-летний туляк, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У него было обнаружено и изъято вещество светлого цвета. При проведении исследования в экспертно-криминалистическом центре управления МВД было установлено, что мужчина хранил при себе смесь, содержащую психотропное вещество амфетамин, массой более 6-ти граммов.По предварительным данным, подозреваемый изготовил наркотики самостоятельно в одном из домов на территории Щёкинского района. При проведения обыска по указанному адресу полицейскими обнаружено и изъято оборудование, с помощью которого он, предположительно, занимался изготовлением наркотических веществ.В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков.

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