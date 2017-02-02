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НОВОСТИ | Общество



02.02.2017 12:08 460 тульских семей в 2017 году получат субсидии на покупку жилья
Полина Ермолаева

460 тульских семей в 2017 году получат субсидии на покупку жилья

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Настя не верит собственному счастью – светлая, большая и своя! Еще три года назад мечта о трехкомнатной квартире для родителей двух карапузов казалась несбыточной, но услышав от знакомых о программе «обеспечение жильем молодых семей», девушка, активная по жизни, твердо решила – надо пробовать. И вот сегодня уже она принимает нас у себя в гостях.

Возраст супругов до 35 лет, справка о том, что семья нуждается в улучшении жилищных условий, и возможность оплатить оставшуюся часть (каким образом – будь то ипотека или помощь родителей – совсем неважно) – вот нехитрые, но принципиальные условия участия в данной программе. Изъявить свое желание на получение субсидий необходимо в органах муниципального самоуправления по месту проживания.

Как рассказала министр молодёжной политики Тульской области Юлия Вепринцева, «перечень документов, которые нужно сдать для вхождения в эту программу: заявление в двух экземплярах, для полной семьи – копия свидетельства о браке, копии документов, удостоверяющих личность, и документы, которые подтверждают, что часть денежных средств молодая семья готова вкладывать».

Решение о том, войдете ли вы в программу, будет принято в течение 15 календарных дней, а вот уже встав в очередь, придется подождать. Если вы не попадаете в льготную категорию – около трех лет. Но оно того стоит! В этом году субсидию получат 460 семей.

По словам Юлии Вепринцевой, «социальная выплата предоставляется 30% от средней стоимости квартиры, если семья состоит из двух человек. Если из трёх человек и более, то 35%».

Молодые семьи могут самостоятельно выбрать квартиру в зависимости от своих потребностей и желаний. Впрочем, одна разумная оговорка все же имеется – это должно быть жилье эконом-класса не более 100 квадратных метров. Но, судя по просторам у нашей героини Насти – такие ограничения совсем не страшны.
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