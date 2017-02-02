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02.02.2017 11:33 Марина Залогина: чем раньше мы начинаем помогать детям, тем эффективнее результат "Вести-Тула"





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Фонд «Обнаженные сердца» был основан в 2004 году моделью, актрисой и многодетной мамой Натальей Водяновой. С Тульской областью он сотрудничает с 2011 года. «Чем раньше мы начинаем помогать детям, тем эффективнее результат и тем меньше помощи понадобится в будущем. Поэтому, это выгодно даже с точки зрения экономики», - говорит Марина Залогина.



По словам Марины Левиной, «…цель состоявшейся встречи – взять новую точку отсчета. Необходимо распространить положительный опыт распространить на все учреждения. Сегодня мы уже знаем, что проекты по поддержке детей с особенностями развития можно реализовывать в учреждениях образования уже с раннего возраста. Ранее вмешательство и есть тот необходимый аспект, для того чтобы ребенок, который уже имеет ограничения в жизнедеятельности, с нашей помощью мог интегрироваться в общество, как нормальный, жизнеспособный, деятельный человек».

Президент известного фонда «Обнаженные сердца», который занимается поддержкой детей с особенностями развития, накануне приехала в Тулу. Встреча Марины Залогиной и заместителя председателя Правительства области Марины Левиной прошла на базе городского социально-реабилитационного центра №1. Здесь, в том числе, ведется работа и с детьми-инвалидами раннего возраста. С малышами занимаются педагоги, психологи, социальные педагоги.Фонд «Обнаженные сердца» был основан в 2004 году моделью, актрисой и многодетной мамой Натальей Водяновой. С Тульской областью он сотрудничает с 2011 года. «Чем раньше мы начинаем помогать детям, тем эффективнее результат и тем меньше помощи понадобится в будущем. Поэтому, это выгодно даже с точки зрения экономики», - говорит Марина Залогина.По словам Марины Левиной, «…цель состоявшейся встречи – взять новую точку отсчета. Необходимо распространить положительный опыт распространить на все учреждения. Сегодня мы уже знаем, что проекты по поддержке детей с особенностями развития можно реализовывать в учреждениях образования уже с раннего возраста. Ранее вмешательство и есть тот необходимый аспект, для того чтобы ребенок, который уже имеет ограничения в жизнедеятельности, с нашей помощью мог интегрироваться в общество, как нормальный, жизнеспособный, деятельный человек».











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