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02.02.2017 11:22 Кому стало лучше от введения электронной записи в 1 класс? София Гафарова





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Алгоритм такой: нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг. Обязательно подтвердить свою учетную запись в одном из отделений ЗАГС, МФЦ или офисе Ростелекома. Не забудьте паспорт или СНИЛС. Кто давно пользуется Госуслугами через интернет - просто авторизуйтесь. Затем пошагово: заполняем заявление, ждем подтверждения и несем документы в школу.



Мой процесс забуксовал на первом же этапе. Поскольку у меня стандартная учетная запись, она не позволяла воспользоваться услугой. Пришлось тоже идти в МФЦ и подтверждать. Время было потеряно. Теперь уже можно вставать в очередь.



Чтобы заполнить очень длинное заявление, потребовалось минут 20 и максимум внимания, чтобы не ошибиться. После того, как заявление было зарегистрировано, в течение недели его должны рассмотреть и проверить данные. В каждом муниципальном образовании свои сроки. Затем будем ждать статус: зачислен в класс.



Стоит ли доверять системе и есть ли гарантия, что не произойдет сбой и заявление не растворится в сети? По словам заместителя министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Владимира Аллахвердова, «мы оптимизировали базу данных, чтобы она выдержала нагрузку в пиковые часы. Конечно, от сбоев никто не застрахован».



На портал надейся, а сам не плошай - решили те, родители, кто сегодня лично пришел подать заявление в 1 класс в школу. Кстати, в центре образования №1 никакого ажиотажа не наблюдалось.



Видимо, электронная очередь дает свой результат. Спешить не стоит - сейчас время тех, кто проживает на территории, закрепленной за школой. Это главная гарантия того, что вы попадете сюда в 1 класс.



Как рассказала заместитель министра-директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «если ребенок учится в дошкольном отделении центра образования, то он автоматически переводом попадает в первый класс».



Высокий приоритет у детей с федеральными льготами. Так же учитывается, если старшие дети обучаются в этой же школе. Для иных час икс для заявлений на свободные места придет только после 1 июля. Хотя, как правило, определяя число будущих первоклассников в учебных заведениях, учитывают всех.



По словам заместителя директора Центра образования №1 имени героя России Д. Е. Горшкова Елены Давыдовой, «мы учитываем детей, которые живут в нашем микрорайоне, которые ходят в дошкольные учреждения нашего центра. В свою базу вносим и родителей, которые не живут в нашем микрорайоне, но хотят отдать детей в это учебное заведение».



Есть важный момент, когда записываешься в школу через портал. Как только вас оповестили о зачислении, в течение семи дней необходимо принести пакет документов в школу. Кстати, только в Тульской области создан специальный сайт для родителей будущих первоклассников, где вы найдете ответы на все вопросы.



Выбирая один из основных вариантов записи в школу, я оказалась на распутье. Можно было по старинке прийти в учебное учреждение и оформить очередь там, но решила опробовать современный способ - встать в электронную очередь через портал Госуслуги.Алгоритм такой: нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг. Обязательно подтвердить свою учетную запись в одном из отделений ЗАГС, МФЦ или офисе Ростелекома. Не забудьте паспорт или СНИЛС. Кто давно пользуется Госуслугами через интернет - просто авторизуйтесь. Затем пошагово: заполняем заявление, ждем подтверждения и несем документы в школу.Мой процесс забуксовал на первом же этапе. Поскольку у меня стандартная учетная запись, она не позволяла воспользоваться услугой. Пришлось тоже идти в МФЦ и подтверждать. Время было потеряно. Теперь уже можно вставать в очередь.Чтобы заполнить очень длинное заявление, потребовалось минут 20 и максимум внимания, чтобы не ошибиться. После того, как заявление было зарегистрировано, в течение недели его должны рассмотреть и проверить данные. В каждом муниципальном образовании свои сроки. Затем будем ждать статус: зачислен в класс.Стоит ли доверять системе и есть ли гарантия, что не произойдет сбой и заявление не растворится в сети? По словам заместителя министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Владимира Аллахвердова, «мы оптимизировали базу данных, чтобы она выдержала нагрузку в пиковые часы. Конечно, от сбоев никто не застрахован».На портал надейся, а сам не плошай - решили те, родители, кто сегодня лично пришел подать заявление в 1 класс в школу. Кстати, в центре образования №1 никакого ажиотажа не наблюдалось.Видимо, электронная очередь дает свой результат. Спешить не стоит - сейчас время тех, кто проживает на территории, закрепленной за школой. Это главная гарантия того, что вы попадете сюда в 1 класс.Как рассказала заместитель министра-директор департамента образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «если ребенок учится в дошкольном отделении центра образования, то он автоматически переводом попадает в первый класс».Высокий приоритет у детей с федеральными льготами. Так же учитывается, если старшие дети обучаются в этой же школе. Для иных час икс для заявлений на свободные места придет только после 1 июля. Хотя, как правило, определяя число будущих первоклассников в учебных заведениях, учитывают всех.По словам заместителя директора Центра образования №1 имени героя России Д. Е. Горшкова Елены Давыдовой, «мы учитываем детей, которые живут в нашем микрорайоне, которые ходят в дошкольные учреждения нашего центра. В свою базу вносим и родителей, которые не живут в нашем микрорайоне, но хотят отдать детей в это учебное заведение».Есть важный момент, когда записываешься в школу через портал. Как только вас оповестили о зачислении, в течение семи дней необходимо принести пакет документов в школу. Кстати, только в Тульской области создан специальный сайт для родителей будущих первоклассников, где вы найдете ответы на все вопросы.





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