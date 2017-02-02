Ветхая культура:
Гром грянул
Платная парковка:
Ушли в минус
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



02.02.2017 11:07 Тульская область попала в программу по благоустройству населенных пунктов
"Вести-Тула"



| фото |
Полмиллиарда рублей в Тульской области потратят на формирование современной городской среды. Наша область стала одной из немногих, которой удалось попасть в рамки этого нацпроекта. Одной из его особенностей является привлечение к разработке программ благоустройства жителей городов.

Общая сумма средств, которые планируется потратить на эти цели в 2017 году, в общей сложности превысит 27 миллиардов рублей. Две трети всего объема федеральной субсидии будет направлено на благоустройство дворов.

При этом дворы будут включаться в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на приведение в порядок общественных пространств по выбору горожан.

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «…в основе проекта лежат задачи, поставленные президентом России в послании к Федеральному Собранию. Этот проект глава государства держит на личном контроле. Его цель – формирование комфортной городской среды при полной прозрачности, открытости и с учетом широкого общественного мнения».















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.