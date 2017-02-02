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02.02.2017 11:07 Тульская область попала в программу по благоустройству населенных пунктов "Вести-Тула"





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Общая сумма средств, которые планируется потратить на эти цели в 2017 году, в общей сложности превысит 27 миллиардов рублей. Две трети всего объема федеральной субсидии будет направлено на благоустройство дворов.



При этом дворы будут включаться в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на приведение в порядок общественных пространств по выбору горожан.



По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «…в основе проекта лежат задачи, поставленные президентом России в послании к Федеральному Собранию. Этот проект глава государства держит на личном контроле. Его цель – формирование комфортной городской среды при полной прозрачности, открытости и с учетом широкого общественного мнения».

Полмиллиарда рублей в Тульской области потратят на формирование современной городской среды. Наша область стала одной из немногих, которой удалось попасть в рамки этого нацпроекта. Одной из его особенностей является привлечение к разработке программ благоустройства жителей городов.Общая сумма средств, которые планируется потратить на эти цели в 2017 году, в общей сложности превысит 27 миллиардов рублей. Две трети всего объема федеральной субсидии будет направлено на благоустройство дворов.При этом дворы будут включаться в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на приведение в порядок общественных пространств по выбору горожан.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «…в основе проекта лежат задачи, поставленные президентом России в послании к Федеральному Собранию. Этот проект глава государства держит на личном контроле. Его цель – формирование комфортной городской среды при полной прозрачности, открытости и с учетом широкого общественного мнения».











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