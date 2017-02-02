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НОВОСТИ | Общество



02.02.2017 10:46 В МФЦ теперь можно получить паспорт и права
Виталий Моторин

В МФЦ теперь можно получить паспорт и права

| фото |
Ольга Капитанова пришла в МФЦ менять загранпаспорт. Эта услуга не из новых, но когда пять лет назад женщина его получала - не было и её. «Мне пришлось платить, потом обращаться в УФМС и потом опять приходить. Сейчас можно здесь всё сделать», - говорит Ольга.

Теперь точно так же документы в Многофункциональном центре можно подать и на российский паспорт. А учитывая, что отделения ФМС, куда обращаются и мигранты, и беженцы, и граждане России, временами выглядят вот так, не удивительно что в первые же часы оказания этой услуги в МФЦ воспользоваться ею решили сразу двое жителей региона - в Кимовске и Алексине.

Как говорит заместитель директора МФЦ по Тульской области Татьяна Бондаренко, «по всей области 34 отделения, удобный график работы с 8 до 20. Мы готовы оказать содействие по уплате госпошлины и фотографированию. При этом заявитель может обратиться к нам со своей фотографией на электронном носителе».

При этом набор документов для замены паспорта стандартный: фотографии, госпошлина и старый паспорт. Более того, далеко не во всех регионах страны в МФЦ могут выдать первый паспорт в 14 лет, в Туле с этим все тоже в порядке.

Для замены водительского удостоверения понадобятся: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение при наличии, квитанция на оплату госпошлины и медицинское заключение.

Замена водительских прав в МФЦ займет 5 рабочих дней, а паспорта гражданина России - 10. Выдают документы здесь же, при этом обратиться можно в любое из 34 отделений. Безусловно, в системе еще есть шероховатости. К примеру, получить загранник в МФЦ по-прежнему нельзя, можно лишь подать документы, на него, но обещают подумать и об этом. Всего же в МФЦ Тульской области на сегодняшний день можно получить уже около 220 видов услуг.














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