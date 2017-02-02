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02.02.2017 10:14 Новая котельная дала горячую воду жителям домов на Гарнизонном проезде Вести-Тула





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Куда только ни обращались жители за это время, чтобы им дали горячую воду! Чуть больше месяца назад написали губернатору Тульской области Алексею Дюмину. И ответ не заставил себя ждать. Долгожданная горячая вода в квартирах туляков! Котельная современная, позволяет подавать тепло даже без присутствия оператора, обслуживает 12 многоэтажек, но это не предел ее мощности.



По словам начальника главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова, «приняли решение запустить котельную как можно раньше. От старой котельной полностью отключились. И отопление, и горячее водоснабжение подается с данной модульной котельной».



Горячей воды не было в многоэтажных домах по Гарнизонному проезду, по словам местных жителей, более двух лет. Причина в том, что котельная при военной части, расположенной рядом, уже не могла обеспечить воду нужной температуры. В конце 2015 года началось строительство новой котельной, которая теперь принадлежит муниципалитету.Куда только ни обращались жители за это время, чтобы им дали горячую воду! Чуть больше месяца назад написали губернатору Тульской области Алексею Дюмину. И ответ не заставил себя ждать. Долгожданная горячая вода в квартирах туляков! Котельная современная, позволяет подавать тепло даже без присутствия оператора, обслуживает 12 многоэтажек, но это не предел ее мощности.По словам начальника главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова, «приняли решение запустить котельную как можно раньше. От старой котельной полностью отключились. И отопление, и горячее водоснабжение подается с данной модульной котельной».







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