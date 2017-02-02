Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Ветхая культура:
Гром грянул
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



02.02.2017 10:14 Новая котельная дала горячую воду жителям домов на Гарнизонном проезде
Вести-Тула

Новая котельная дала горячую воду жителям домов на Гарнизонном проезде

| фото |
Горячей воды не было в многоэтажных домах по Гарнизонному проезду, по словам местных жителей, более двух лет. Причина в том, что котельная при военной части, расположенной рядом, уже не могла обеспечить воду нужной температуры. В конце 2015 года началось строительство новой котельной, которая теперь принадлежит муниципалитету.

Куда только ни обращались жители за это время, чтобы им дали горячую воду! Чуть больше месяца назад написали губернатору Тульской области Алексею Дюмину. И ответ не заставил себя ждать. Долгожданная горячая вода в квартирах туляков! Котельная современная, позволяет подавать тепло даже без присутствия оператора, обслуживает 12 многоэтажек, но это не предел ее мощности.

По словам начальника главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максима Щербакова, «приняли решение запустить котельную как можно раньше. От старой котельной полностью отключились. И отопление, и горячее водоснабжение подается с данной модульной котельной».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.