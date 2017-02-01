НОВОСТИ | Общество







01.02.2017 16:57 Издан первый том словаря тульских говоров Вести-Тула





| фото |



Над его созданием почти 10 лет трудятся филологи из Тульского педуниверситета. Они отправляются вместе со своими студентами в диалектные экспедиции в самые разные уголки нашей области, чтобы выявить отличительные особенности говорения на Тульской земле. Кстати, административно-территориальное деление не всегда совпадает с говором той или иной местности. Так, к примеру, часть Орловской области и Кашира говорят на нашем, тульском, говоре, а вот жители Белёвского района, напротив, разговаривают иначе.



Большинство тульских фразеологизмов связано с оружейным промыслом. О плотном непористом тесте пирога у нас в Туле говорили «село крицей» - это такая рыхлая железная масса, из которой получается сталь.



По словам профессора, доктора филологических наук, руководителя Центра русского языка и региональных лингвистических исследований Дмитрия Романова, «это значительный успех, что появился первый том, но впереди ещё большая работа. Первый том включает буквы с А по Д. Буква Н может составить целый том. Эта работа очень нужна. Она является составной частью патриотической работы, о которой сейчас много говорят».



«Не кранцуй меня» - то есть не воспитывай. Это выражение смогут понять разве что в Туле. И таких исконно тульских слов и выражений хватит на целый словарь местных говоров. И вот, наконец, свет увидел первый том, сейчас найти его можно во всех областных библиотеках.Над его созданием почти 10 лет трудятся филологи из Тульского педуниверситета. Они отправляются вместе со своими студентами в диалектные экспедиции в самые разные уголки нашей области, чтобы выявить отличительные особенности говорения на Тульской земле. Кстати, административно-территориальное деление не всегда совпадает с говором той или иной местности. Так, к примеру, часть Орловской области и Кашира говорят на нашем, тульском, говоре, а вот жители Белёвского района, напротив, разговаривают иначе.Большинство тульских фразеологизмов связано с оружейным промыслом. О плотном непористом тесте пирога у нас в Туле говорили «село крицей» - это такая рыхлая железная масса, из которой получается сталь.По словам профессора, доктора филологических наук, руководителя Центра русского языка и региональных лингвистических исследований Дмитрия Романова, «это значительный успех, что появился первый том, но впереди ещё большая работа. Первый том включает буквы с А по Д. Буква Н может составить целый том. Эта работа очень нужна. Она является составной частью патриотической работы, о которой сейчас много говорят».





Читать @gtrktula

















