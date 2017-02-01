Ветхая культура:
Гром грянул
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



01.02.2017 16:57 Издан первый том словаря тульских говоров
Вести-Тула

Издан первый том словаря тульских говоров

| фото |
«Не кранцуй меня» - то есть не воспитывай. Это выражение смогут понять разве что в Туле. И таких исконно тульских слов и выражений хватит на целый словарь местных говоров. И вот, наконец, свет увидел первый том, сейчас найти его можно во всех областных библиотеках.

Над его созданием почти 10 лет трудятся филологи из Тульского педуниверситета. Они отправляются вместе со своими студентами в диалектные экспедиции в самые разные уголки нашей области, чтобы выявить отличительные особенности говорения на Тульской земле. Кстати, административно-территориальное деление не всегда совпадает с говором той или иной местности. Так, к примеру, часть Орловской области и Кашира говорят на нашем, тульском, говоре, а вот жители Белёвского района, напротив, разговаривают иначе.

Большинство тульских фразеологизмов связано с оружейным промыслом. О плотном непористом тесте пирога у нас в Туле говорили «село крицей» - это такая рыхлая железная масса, из которой получается сталь.

По словам профессора, доктора филологических наук, руководителя Центра русского языка и региональных лингвистических исследований Дмитрия Романова, «это значительный успех, что появился первый том, но впереди ещё большая работа. Первый том включает буквы с А по Д. Буква Н может составить целый том. Эта работа очень нужна. Она является составной частью патриотической работы, о которой сейчас много говорят».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.