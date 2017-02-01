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01.02.2017 16:49 Туляки смогут получить водительское удостоверение в МФЦ "Вести-Тула"





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Список документов, которые нужно предоставить в центре - аналогичен, тем, которые потребуют в ГИБДД или УФМС, но вот система предоставления услуг к пользователям намного более дружелюбна.



По словам заместителя директора МФЦ по Тульской области Татьяны Бондаренко, «…подобное нововведение безусловно облегчит жизнь водителям транспортных средств. Прежде всего потому, что в структуру МФЦ входит 34 отделения по всему региону».



Подробнее о том, что изменилось в сфере госуслуг и кто сможет сэкономить на этом время - в вечернем выпуске тульских «Вестей».



Водительские права и паспорта граждан России оформить и получить с сегодняшнего дня можно в любом офисе МФЦ по Тульской области. Это нововведение касается всех регионов страны. Однако не везде в Многофункциональных центрах будут выдаваться первые паспорта 14 летним гражданам - в Тульской области есть и такая услуга.Список документов, которые нужно предоставить в центре - аналогичен, тем, которые потребуют в ГИБДД или УФМС, но вот система предоставления услуг к пользователям намного более дружелюбна.По словам заместителя директора МФЦ по Тульской области Татьяны Бондаренко, «…подобное нововведение безусловно облегчит жизнь водителям транспортных средств. Прежде всего потому, что в структуру МФЦ входит 34 отделения по всему региону».Подробнее о том, что изменилось в сфере госуслуг и кто сможет сэкономить на этом время - в вечернем выпуске тульских «Вестей».









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