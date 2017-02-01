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01.02.2017 16:25 Тульский государственный хор даст концерт памяти Михайловского Вести-Тула





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С Михайловским сотрудничали и выступали на тульской сцене выдающиеся советские композиторы: Фрадкин, Эшпай, Флярковский и многие другие. На вечернем концерте дирижировать будет художественный руководитель хора Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, профессор Александр Соловьёв. В программу войдут произведения композиторов, с которыми сотрудничал Иосиф Михайловский.



«Для меня большая радость – возможность творческого сотрудничества с Тульским государственным хором, тем более что коллектив в следующем году будет отмечать 75-летие со дня своего основания, - говорит художественный руководитель Александр Соловьёв. - Это один из брендов Тульской области. Хочется, чтобы его знали не только в регионе, но и во всей России. Последние шаги, которые мы предпринимаем в этом направлении, имеют большой успех. Коллектив часто гастролирует в Москве, Санкт-Петербурге, других городах. Уже приходят непосредственно на Тульский государственный хор, что очень приятно».



Сегодня в Тульской областной филармонии будут вспоминать народного артиста России Иосифа Михайловского. Каждый год 1 февраля проходит концерт, посвященный его памяти. Михайловский возглавлял областную филармонию 36 лет, и 43 года был руководителем государственного хора. За это время коллектив получил известность не только в России, но и за рубежом.С Михайловским сотрудничали и выступали на тульской сцене выдающиеся советские композиторы: Фрадкин, Эшпай, Флярковский и многие другие. На вечернем концерте дирижировать будет художественный руководитель хора Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, профессор Александр Соловьёв. В программу войдут произведения композиторов, с которыми сотрудничал Иосиф Михайловский.«Для меня большая радость – возможность творческого сотрудничества с Тульским государственным хором, тем более что коллектив в следующем году будет отмечать 75-летие со дня своего основания, - говорит художественный руководитель Александр Соловьёв. - Это один из брендов Тульской области. Хочется, чтобы его знали не только в регионе, но и во всей России. Последние шаги, которые мы предпринимаем в этом направлении, имеют большой успех. Коллектив часто гастролирует в Москве, Санкт-Петербурге, других городах. Уже приходят непосредственно на Тульский государственный хор, что очень приятно».





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