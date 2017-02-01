НОВОСТИ | Общество







01.02.2017 16:25 С 1 февраля тульские пенсионеры станут получать больше "Вести-Тула"





| фото |



Средний размер страховой пенсии увеличится на 384 рубля, при этом выплата по старости возрастет в среднем на 400 рублей, по инвалидности - на 160 рублей, пенсия по случаю потери кормильца - на 315 рублей. А вот индексации размера материнского капитала в этом году ждать не стоит, его так и оставят в размере 453 тысяч рублей.

С февраля Пенсионный фонд России перешел к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Таковых в Тульской области около 370 тысяч человек.Средний размер страховой пенсии увеличится на 384 рубля, при этом выплата по старости возрастет в среднем на 400 рублей, по инвалидности - на 160 рублей, пенсия по случаю потери кормильца - на 315 рублей. А вот индексации размера материнского капитала в этом году ждать не стоит, его так и оставят в размере 453 тысяч рублей.











Читать @gtrktula

















