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01.02.2017 16:08 В Год экологии в регионе реализуют более двадцати масштабных проектов "Вести-Тула"





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В числе запланированных мероприятий - ликвидация сразу нескольких несанкционированных свалок, утилизация отходов содержащих ртуть, строительство новых, отвечающих всем требованиям полигонов. Глава региона, однако призвал начать борьбу за экологию уже сегодня - с городских территорий.



«Я своими глазами видел в Туле переполненные контейнеры в 5-10 минутах езды от здания администрации региона. 2017 год – это год экологии. Поэтому необходимо сделать наш регион чище во всех отношениях», - сказал Алексей Дюмин.



В наступившем Году экологии в Тульской области будут реализованы 22 масштабных природоохранных проекта на сумму в 10 миллиардов рублей. Об этом накануне на заседании регионального правительства доложили губернатору Алексею Дюмину.В числе запланированных мероприятий - ликвидация сразу нескольких несанкционированных свалок, утилизация отходов содержащих ртуть, строительство новых, отвечающих всем требованиям полигонов. Глава региона, однако призвал начать борьбу за экологию уже сегодня - с городских территорий.«Я своими глазами видел в Туле переполненные контейнеры в 5-10 минутах езды от здания администрации региона. 2017 год – это год экологии. Поэтому необходимо сделать наш регион чище во всех отношениях», - сказал Алексей Дюмин.











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