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01.02.2017 17:55 «Ростелеком» присоединился к Социальной хартии российского бизнеса Вести-Тула





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«Ростелеком» присоединился к Социальной хартии российского бизнеса с целью реализации в своей деятельности в качестве ключевых приоритетов бизнеса принципы социально ответственной деловой практики, развития преимуществ использования нефинансовой отчетности: повышения качества управления, уменьшения рисков, развития связей с заинтересованными сторонами и т.д.



Социальная хартия российского бизнеса – это новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнёров в устойчивое развитие страны и социальное благополучие. Это свод основополагающих принципов ответственной деловой практики, в котором прописаны взаимоотношения работника с работодателем, институтами гражданского общества, властными структурами, местным сообществом, обозначены принципы, связанные с экологической безопасностью.



Социальная хартия признана организациями бизнеса и соответствует документам, принятым на международном уровне. Есть положительное заключение ООН - официальное признание ее соответствия Глобальному договору ООН. РСПП является членом российской сети ГД ООН и входит в управляющий комитет на постоянной основе.



В настоящее время к Социальной хартии присоединились 259 организаций (компании, отраслевые и региональные объединения бизнеса и другие НКО), с общей численностью более шести миллионов работников.



«Ростелеком» получил Свидетельство о присоединении к Социальной хартии российского бизнеса, подписанное Александром Шохиным, президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.«Ростелеком» присоединился к Социальной хартии российского бизнеса с целью реализации в своей деятельности в качестве ключевых приоритетов бизнеса принципы социально ответственной деловой практики, развития преимуществ использования нефинансовой отчетности: повышения качества управления, уменьшения рисков, развития связей с заинтересованными сторонами и т.д.Социальная хартия российского бизнеса – это новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнёров в устойчивое развитие страны и социальное благополучие. Это свод основополагающих принципов ответственной деловой практики, в котором прописаны взаимоотношения работника с работодателем, институтами гражданского общества, властными структурами, местным сообществом, обозначены принципы, связанные с экологической безопасностью.Социальная хартия признана организациями бизнеса и соответствует документам, принятым на международном уровне. Есть положительное заключение ООН - официальное признание ее соответствия Глобальному договору ООН. РСПП является членом российской сети ГД ООН и входит в управляющий комитет на постоянной основе.В настоящее время к Социальной хартии присоединились 259 организаций (компании, отраслевые и региональные объединения бизнеса и другие НКО), с общей численностью более шести миллионов работников.

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