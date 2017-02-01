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01.02.2017 15:49 Число особо тяжких преступлений в Тульской области снизилось на 15% "Вести-Тула"





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Вначале гостям, в числе которых оказались заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский, заместитель полпреда президента в ЦФО Николай Овсиенко и глава региона Алексей Дюмин, показали новые помещения для приема граждан. Кстати, только за минувший год в прокуратуру обратились более 40 тысяч туляков. И каждое седьмое обращение было удовлетворено.





«Хочу отметить возросшую эффективность работы по обеспечению законности правовых актов органов власти местного самоуправления, эффективность надзорных мероприятий, возбуждение по результатам проверок 127 уголовных дел, хорошую работу по обеспечению законности в процессе выборов. Интересен ваш опыт по пресечению незаконной азартной деятельности в сети интернет. Ысе это способствует укреплению законности на территории области», - отметил заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский.





Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в прошлом году в рамках мер прокурорского реагирования работникам предприятий области выплачены долги по зарплате на сумму 220 миллионов рублей. «Прошу вас не снижать темпы данной работы, а только наращивать их. Также в вашей зоне внимания деятельность управляющих компаний. Есть случаи, когда деньги граждан за коммунальные услуги и капитальный ремонт использовались не по назначению. В 2016 году было возбуждено 19 уголовных дел по преступлениям данной категории, из них 7 - по результатам прокурорских проверок. Все равны перед законом и этот принцип должен четко соблюдаться. В прошлом году мы с вами на примере ситуации в Плеханово добились соблюдения законности. Однако, подобные очаги напряженности в нашем регионе еще остаются», - сказал глава региона.

В области стало меньше преступлений, если сравнивать итоги 2016 года с годом 2015. Их произошло 12 тысяч, что меньше на 9 %. Сократилось на 15 % и количество особо тяжких преступлений, на 10% - число убийств, и почти на 9 - фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Однако нераскрытыми по итогам года осталось 8 убийств, 9 разбойных нападений и 2307 краж. Об этом и не только говорили сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры области.Вначале гостям, в числе которых оказались заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский, заместитель полпреда президента в ЦФО Николай Овсиенко и глава региона Алексей Дюмин, показали новые помещения для приема граждан. Кстати, только за минувший год в прокуратуру обратились более 40 тысяч туляков. И каждое седьмое обращение было удовлетворено.«Хочу отметить возросшую эффективность работы по обеспечению законности правовых актов органов власти местного самоуправления, эффективность надзорных мероприятий, возбуждение по результатам проверок 127 уголовных дел, хорошую работу по обеспечению законности в процессе выборов. Интересен ваш опыт по пресечению незаконной азартной деятельности в сети интернет. Ысе это способствует укреплению законности на территории области», - отметил заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в прошлом году в рамках мер прокурорского реагирования работникам предприятий области выплачены долги по зарплате на сумму 220 миллионов рублей. «Прошу вас не снижать темпы данной работы, а только наращивать их. Также в вашей зоне внимания деятельность управляющих компаний. Есть случаи, когда деньги граждан за коммунальные услуги и капитальный ремонт использовались не по назначению. В 2016 году было возбуждено 19 уголовных дел по преступлениям данной категории, из них 7 - по результатам прокурорских проверок. Все равны перед законом и этот принцип должен четко соблюдаться. В прошлом году мы с вами на примере ситуации в Плеханово добились соблюдения законности. Однако, подобные очаги напряженности в нашем регионе еще остаются», - сказал глава региона.













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