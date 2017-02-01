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01.02.2017 15:28 В Тульском ТЮЗе состоялась премьера «Дюймовочки» Вести-Тула





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Всего в спектакле 15 авторских музыкальных номеров, а ещё - яркие современные костюмы и настоящее по-детски непосредственное чудо. «Театр не оснащён новшествами, на которых можно было бы делать технические чудеса, но это диктует ещё большую актёрскую искренность, - говорит Лариса Козлова. - Для детей нужно играть как для взрослых, но гораздо лучше и точнее».



В Тульском театре юного зрителя сегодня состоялась премьера спектакля «Дюймовочка». Музыкальный спектакль по сказке Андерсена про маленькую девочку, рождённую в цветке, на сцене ТЮЗа поставила композитор и автор всех текстов музыкальных партий актёров Лариса Козлова.Всего в спектакле 15 авторских музыкальных номеров, а ещё - яркие современные костюмы и настоящее по-детски непосредственное чудо. «Театр не оснащён новшествами, на которых можно было бы делать технические чудеса, но это диктует ещё большую актёрскую искренность, - говорит Лариса Козлова. - Для детей нужно играть как для взрослых, но гораздо лучше и точнее».







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