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НОВОСТИ | Общество



01.02.2017 15:02 Тульской области потребовалась «Генеральная уборка»
Вести-Тула

Тульской области потребовалась «Генеральная уборка»

| фото |
В Тульской области пройдёт «Генеральная уборка». Именно так называется проект «Народного фронта» по ликвидации несанкционированных свалок. Кстати, по предварительным подсчётам, в регионе их не менее ста. У жителей есть непосредственная связь с активистами общественной организации.

На сайте «Народного фронта» размещены телефоны и электронный адрес, на который можно выслать фотографии со свалками. И хоть предполагалось, что проект стартует по всей России с 2017 года, туляки сработали с опережением.

Как рассказал руководитель рабочей группы по экологии и защите леса Тульского регионального отделения ОНФ Михаил Буденков, «такая работа активистами уже проведена в Суворовском районе, где была несанкционированная свалка в Добром. Она была за полтора года убрана. Руководители муниципалитетов кровно заинтересованы в уборке свалок. Иногда не хватает ресурсов. Тогда мы можем привлечь волонтёров, что много раз делали, и оказать содействие».
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