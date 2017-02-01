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01.02.2017 12:33 Семья туляков отказывается переезжать из развалюхи в подобранную для них квартиру Алексей Ерёмин





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В этот дом Неонилла Борисова вместе с мужем-милиционером переезжала временно, всего на пару лет, но так и осталась здесь почти на полвека. Сегодня в этом доме, по словамхозяйки, проживает вся её большая семья. Шаткие стены, треснувший потолок и минимум удобств. В доме нет даже газа. Отопление – печное.



Дом был признан аварийным, согласно решению суда семье Борисовых полагались новые квадратные метры. Однако от варианта, предложенного администрацией города, им пришлось отказаться. Квадратура квартиры оказалась меньше той, что была положена. А потом Тула стала большой – и переселенцев стало куда больше. Суды продолжились.



По словам Галины Борисовой, «администрация отписалась прокурору города, что нам будет предоставлено жильё на улице Серебровской. Перед Новым годом получили письмо за подписью Авилова, что нас выселяют отсюда, так как нам предоставленная благоустроенная двухкомнатная квартира на улице Комарской, 21».



Как пояснила председатель Комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали, «в 2016 году указанный объект не был введён в эксплуатацию из-за невыполненных застройщиком обязательств. В связи с необходимостью исполнения судебного решения было выявлено, что на вторичном рынке есть объект, который может быть предоставлен».



«Мы бы хотели благоустроенное жильё, с нормальным подъездом, чтобы нормально ходил транспорт», - говорит Галина Борисова.



Теперь сложилась ситуация, когда администрация обязана выполнить решение суда и выселить семью из аварийного жилья в Комарки. Борисовы же освобождать жильё непригодное для проживания не хотят до тех пор, пока им не будет предоставлена другая жилплощадь, не на территории бывшего ЛТП. По закону отказаться от предоставленных площадей переселенец вообще не может, но если у него всё-таки остаются вопросы по новой жилпплощади, решить их можно только в суде. Так что, похоже, до этого новоселья пройдёт ещё не одно судебное заседание.



Этот дом на улице Карла Маркса в Туле внешне ничем не отличается от остальных. На самом же деле, если заглянуть в документы, его история куда интереснее. В 2017 году избушка отпразднует свой вековой юбилей, но по документам это двухэтажный многоквартирный двухподъездный жилой дом.В этот дом Неонилла Борисова вместе с мужем-милиционером переезжала временно, всего на пару лет, но так и осталась здесь почти на полвека. Сегодня в этом доме, по словамхозяйки, проживает вся её большая семья. Шаткие стены, треснувший потолок и минимум удобств. В доме нет даже газа. Отопление – печное.Дом был признан аварийным, согласно решению суда семье Борисовых полагались новые квадратные метры. Однако от варианта, предложенного администрацией города, им пришлось отказаться. Квадратура квартиры оказалась меньше той, что была положена. А потом Тула стала большой – и переселенцев стало куда больше. Суды продолжились.По словам Галины Борисовой, «администрация отписалась прокурору города, что нам будет предоставлено жильё на улице Серебровской. Перед Новым годом получили письмо за подписью Авилова, что нас выселяют отсюда, так как нам предоставленная благоустроенная двухкомнатная квартира на улице Комарской, 21».Как пояснила председатель Комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали, «в 2016 году указанный объект не был введён в эксплуатацию из-за невыполненных застройщиком обязательств. В связи с необходимостью исполнения судебного решения было выявлено, что на вторичном рынке есть объект, который может быть предоставлен».«Мы бы хотели благоустроенное жильё, с нормальным подъездом, чтобы нормально ходил транспорт», - говорит Галина Борисова.Теперь сложилась ситуация, когда администрация обязана выполнить решение суда и выселить семью из аварийного жилья в Комарки. Борисовы же освобождать жильё непригодное для проживания не хотят до тех пор, пока им не будет предоставлена другая жилплощадь, не на территории бывшего ЛТП. По закону отказаться от предоставленных площадей переселенец вообще не может, но если у него всё-таки остаются вопросы по новой жилпплощади, решить их можно только в суде. Так что, похоже, до этого новоселья пройдёт ещё не одно судебное заседание.







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