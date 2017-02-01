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01.02.2017 11:30 Губернатор потребовал найти и наказать виновных в авариях на водоводе в Туле Вести-Тула





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Представители «Водоканала» связывают порыв с деятельностью застройщиков соседнего жилого комплекса. Движение самосвалов, свалка земли и песка, считают специалисты, и привели к движению грунта. Участок в настоящее время находится в частной собственности, что ситуацию только усложняет.



«У каждого нарушения есть имя, фамилия и отчество. Я прошу установить, кто виноват, и наказать», - сказал губернатор Алексей Дюмин. Прокурор Тульской области Александр Козлов предложил на этом участке «определить охранную зону и правила пользования».



Глава региона в курсе причин коммунальной аварии, которая уже во второй раз оставила без водоснабжения 20 тысяч человек в Пролетарском округе Тулы. Разговор об этом продолжился на заседании правительства 31 января 2017 года.Представители «Водоканала» связывают порыв с деятельностью застройщиков соседнего жилого комплекса. Движение самосвалов, свалка земли и песка, считают специалисты, и привели к движению грунта. Участок в настоящее время находится в частной собственности, что ситуацию только усложняет.«У каждого нарушения есть имя, фамилия и отчество. Я прошу установить, кто виноват, и наказать», - сказал губернатор Алексей Дюмин. Прокурор Тульской области Александр Козлов предложил на этом участке «определить охранную зону и правила пользования».







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