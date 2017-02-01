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01.02.2017 11:14 Алексей Дюмин: работа Общественной палаты должна выйти на новый уровень "Вести-Тула"





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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул важность Общественной палаты в жизни региона. «Общественная палата – это не только канал связи власти и общества, но и важный инструмент контроля. Считаю, что Общественная палата должна стать ключевым звеном в этой системе. На ее базе необходимо создать общественные инспекции, которые будут помогать выявлять проблемные моменты в различных сферах. Конечно, формирование таких инспекций должно быть максимально прозрачным», - отметил Алексей Дюмин.



В новый состав Общественной палаты вошли учителя, медицинские работники, журналисты, спортсмены, представители различных диаспор и конфессий Тульской области, хорошо известные в регионе. По словам секретаря Общественной палаты Тульской области Александра Воронцова, «…это сплав опытности и молодости. Есть люди, которые имеют за плечами большой опыт работы в государственных органах, в коммерческих структурах. Есть люди молодые, которые только начинают профессиональную деятельность. Имеются все основания для того, что получится хорошая, слаженная команда».



Накануне Общественная палата Тульской области собралась в своём новом составе. Вопросы, которые были рассмотрены - избрание счётной комиссии и секретариата, избрание председателя и его заместителей, утверждение количественного состава комиссий.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул важность Общественной палаты в жизни региона. «Общественная палата – это не только канал связи власти и общества, но и важный инструмент контроля. Считаю, что Общественная палата должна стать ключевым звеном в этой системе. На ее базе необходимо создать общественные инспекции, которые будут помогать выявлять проблемные моменты в различных сферах. Конечно, формирование таких инспекций должно быть максимально прозрачным», - отметил Алексей Дюмин.В новый состав Общественной палаты вошли учителя, медицинские работники, журналисты, спортсмены, представители различных диаспор и конфессий Тульской области, хорошо известные в регионе. По словам секретаря Общественной палаты Тульской области Александра Воронцова, «…это сплав опытности и молодости. Есть люди, которые имеют за плечами большой опыт работы в государственных органах, в коммерческих структурах. Есть люди молодые, которые только начинают профессиональную деятельность. Имеются все основания для того, что получится хорошая, слаженная команда».









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