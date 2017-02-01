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01.02.2017 10:54 Туляки стали позже вступать в брак "Вести-Тула"





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В наступившем 2017-м году туляков ждёт немало изменений. Например, с 1 января при подаче заявления на вступление в брак через Единый портал госуслуг госпошлина обойдётся в 245 рублей, вместо 350 руб.



Также в этом году действуют профильные отделы, где можно либо зарегистрировать ребёнка, либо развестись. Кстати, основной причиной разводов является - несовместимость характеров. «Теперь в отделениях ЗАГС региона будут работать семейные психологи. Это сделано для того, чтобы помочь парам, находящимся на грани развода, еще раз все взвесить и принять обдуманное решение», - сказала Татьяна Абросимова.





Накануне итоги деятельности комитета Тульской области по делам ЗАГС подвела его председатель Татьяна Абросимова в ходе пресс-конференции.Было отмечено, что возраст молодожёнов растёт. 40% пар заключают брак в промежутке от 25 до 34 лет. 25% женятся в возрасте старше 35-ти. Сократилось на 13% (по сравнению с 2015-ым) и количество заключённых браков.В наступившем 2017-м году туляков ждёт немало изменений. Например, с 1 января при подаче заявления на вступление в брак через Единый портал госуслуг госпошлина обойдётся в 245 рублей, вместо 350 руб.Также в этом году действуют профильные отделы, где можно либо зарегистрировать ребёнка, либо развестись. Кстати, основной причиной разводов является - несовместимость характеров. «Теперь в отделениях ЗАГС региона будут работать семейные психологи. Это сделано для того, чтобы помочь парам, находящимся на грани развода, еще раз все взвесить и принять обдуманное решение», - сказала Татьяна Абросимова.











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