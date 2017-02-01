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01.02.2017 10:52 Водитель «Жигулей» погиб при столкновении с микроавтобусом «Кимовск-Тула» Вести-Тула





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В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2106 и, по данным на 9 часов, пострадали четверо пассажиров микроавтобуса – 1 мужчина и 3 девушки. Детей среди пострадавших нет. Полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают все детали и причины ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.



(Фото ГУ МЧС России по Тульской области).



Около 7.45 1 февраля 2017 года на 127-м километре автодороги «Кашира – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая» столкнулись ВАЗ-2106 и микроавтобус «Ивеко», следовавший по маршруту «Кимовск-Тула». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП.В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2106 и, по данным на 9 часов, пострадали четверо пассажиров микроавтобуса – 1 мужчина и 3 девушки. Детей среди пострадавших нет. Полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают все детали и причины ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.(Фото ГУ МЧС России по Тульской области).

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