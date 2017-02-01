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01.02.2017 10:15 В храме посёлка Петелино простили похитителя икон
Алина Фурсенко

В храме посёлка Петелино простили похитителя икон

| фото |
То, что в этом храме хранились иконы 19 века, священник и прихожане, конечно, знали. Не знали одного – что сюда придет человек не для того, чтобы перед этими иконами помолиться. Это произошло в ночь с 3 на 4 января, похититель был один. Не из местных. О ценных иконах узнал вроде бы из интернета.

Как рассказывает настоятель отец Иоанн, «по следам я понял, что он обошел вокруг храма, подошел к решетке, потом следы пошли к новому храму – храм еще не действующий, неоштукатуренный, подошел к колокольне, следы идут прямо к окну, кружил вокруг дома и попал в дом. Шкафчики все открыл, в которых были ключи от колокольни, от храма».

Храм открыл как хозяин – ключом. И снял со стен все, что показалось ценным, оставив одиноко торчащие гвозди. Сколько стоят иконы – раньше никто не оценивал, однако информация после исчезновения появлялась разная. Одну из них - «Иисус в терновом венце» - приписывали едва ли не перу Васнецова и оценивали в сотни тысяч рублей. Отец Иоанн, улыбаясь, объясняет, что Васнецова этого зовут Олег Белоголов и он ныне живет в Белоруссии: «Вор думал, что это Васнецов, а когда разобрался, то быстро сдал в лавку по бросовой цене».

Для прихожан, конечно, ценность икон рублем не измеряется, а потому они молились святому Николаю Чудотворцу, о том, чтобы его похищенная икона и остальные 12 вернулись домой. И на второй день после Крещения 9 икон нашлись в антикварных лавках Москвы, а по оставленным следам вышли и на вора, в квартире его бывшей супруги нашли еще одну. А вскоре привезли подозреваемого на следственный эксперимент. «Простите меня, батюшка, я представляю, что вы пережили», - сказал он тогда.

Так что вора здесь простили. Единственное, чего остается ждать, когда 10 икон снова вернутся в эти стены, а остальные три, может быть, найдутся тоже, ведь православные люди уверены, особенно намоленные иконы всегда возвращаются туда, где их ждут.
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