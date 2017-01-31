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НОВОСТИ | Общество



31.01.2017 17:27 В Туле стартовал зимний этап фестиваля ГТО
Анастасия Октябрьская



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Вернувшиеся к нам из советского прошлого нормы ГТО пока ещё для всех не обязательны, а добровольны. И вот таких добровольцев среди школьников сегодня более пятисот. Сдача нормативов проходит в два этапа. Сегодня первый этап сдают школьники из Пролетарского и Зареченского районов, завтра из Советского, Центрального и Привокзального округов.

«Сегодня и завтра пройдут шесть испытаний. Это стрельба, тест на гибкость, прыжок в длину с места, подтягивание или отжимание, наклоны и плавание. Сейчас соревнуются только школьники, а 18-19 февраля нормы ГТО будут сдавать взрослые», - рассказывает главный судья соревнований, руководитель Центра тестирования в городе Туле Олег Жилкин.

Судейство строго объективное и практически полностью автоматизировано. Вот, к примеру, чтобы компьютер засчитал норматив «сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу», проще говоря отжимания, нужно в обязательном порядке коснуться грудью упора.

Второй этап - бег на лыжах на дистанции 1,2,3 и 5 км. Он состоится в четверг 2 февраля в Центральном парке имени Белоусова. Но и этого мало для получения заветного знака «Готов к труду и обороне». Ребятам необходимо ещё будет летом пройти испытания бег на короткие и длинные дистанции.















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