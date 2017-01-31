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31.01.2017 17:08 В сгоревших сараях на Демонстрации в Туле обнаружен труп "Вести-Тула"





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Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин, «…пожарная часть №4 находится поблизости, поэтому огнеборцы прибыли на место возгорания уже через четыре минуты. Спустя восемь минут огонь был потушен. На месте пожара был обнаружен труп. В настоящее время его личность устанавливается».



Погиб ли этот человек на пожаре или тело пролежало здесь значительно дольше - вот главный вопрос. На него, после всех проверок ответят полицейские и следователи.



Тульские пожарные сегодня ночью нашли на месте возгорания загадочный труп в старых заброшенных сараях на улице Демонстрации. Пламя очень быстро охватило около семидесяти квадратных метров.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максим Пряхин, «…пожарная часть №4 находится поблизости, поэтому огнеборцы прибыли на место возгорания уже через четыре минуты. Спустя восемь минут огонь был потушен. На месте пожара был обнаружен труп. В настоящее время его личность устанавливается».Погиб ли этот человек на пожаре или тело пролежало здесь значительно дольше - вот главный вопрос. На него, после всех проверок ответят полицейские и следователи.











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