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31.01.2017 16:46 Более 500 работ поступило на конкурс «Лесная красавица» в Щёкино Вести-Тула





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В этом году было представлено более 500 работ от 250 человек. Младшему участнику 3 года, старшему 60 лет. Каждому году - своя тематика. В этот раз предложили связать виноград и райских птиц из белых ниток с серебром. В другой номинации нужно было создать ностальгические ёлочные украшения: мишек, заек, и лошадок и кукол.



Нарядные ели стояли в трёх храмах - в Щёкино, Кочаках и Крапивне. После Рождества ёлочки перевезли в Центр детского творчества, где их могли увидеть все желающие. И здесь же подвели итоги и назвали имена лучших мастеров.



В щёкинском Центре детского творчества подвели итоги конкурса «Лесная красавица». Участникам были вручены заслуженные награды. Конкурс прошёл уже в девятый раз. С каждым годом в нём принимают участие всё больше творческих людей, причём самых разных возрастов.В этом году было представлено более 500 работ от 250 человек. Младшему участнику 3 года, старшему 60 лет. Каждому году - своя тематика. В этот раз предложили связать виноград и райских птиц из белых ниток с серебром. В другой номинации нужно было создать ностальгические ёлочные украшения: мишек, заек, и лошадок и кукол.Нарядные ели стояли в трёх храмах - в Щёкино, Кочаках и Крапивне. После Рождества ёлочки перевезли в Центр детского творчества, где их могли увидеть все желающие. И здесь же подвели итоги и назвали имена лучших мастеров.

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