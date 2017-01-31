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31.01.2017 15:04 Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе пошла на спад Вести-Тула





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Из обследованных около 600 человек у 200 - положительные результаты на вирусы. Более половины случаев приходится на вирус гриппа «А» H3N2. Этот штамм не новый - он входил в вакцину, которой прививались туляки осенью. Надо отметить, что ситуация по заболеваемости гриппом в Туле кардинально отличается, например, от соседнего Орла, где с сегодняшнего дня во всех школах объявлен карантин на неделю.



Грипп пошел на спад. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 7500 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ - это на 3,5 процента ниже эпидемического порога заболеваемости. В Туле дела обстоят лучше - в региональной столице заболеваемость ниже порога на 18 процентов.Из обследованных около 600 человек у 200 - положительные результаты на вирусы. Более половины случаев приходится на вирус гриппа «А» H3N2. Этот штамм не новый - он входил в вакцину, которой прививались туляки осенью. Надо отметить, что ситуация по заболеваемости гриппом в Туле кардинально отличается, например, от соседнего Орла, где с сегодняшнего дня во всех школах объявлен карантин на неделю.







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