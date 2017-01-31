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|31.01.2017 14:03 Федеральный бюджет выделит деньги на центр допобразования тульских детей
|Вести-Тула
Двадцать три с половиной миллиона рублей получит Тульская область в виде субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета на создание регионального модельного центра дополнительного образования детей, выполняющего функции ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра.
Ещё почти семь с половиной миллионов рублей пойдёт на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации, пунктов приёма экзамена, создание региональных инструментов для проведения оценки качества общего образования, повышение квалификации специалистов.
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